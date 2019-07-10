Активы Дельта Банка: НБУ заподозрил покупателя в махинациях

Национальный банк Украины 8 июля отменил свое решение от 9 апреля по согласованию реализации пула активов, переданных АО Дельта Банк в залог НБУ. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В пул вошли имущественные права по ряду кредитных договоров, в залог по которым были переданы работающие мощности масложировых комбинатов в Одесской области и инфраструктура в порту Черноморска.

В НБУ напоминают, что 7 июня состоялись торги по реализации этого пула активов, на которых Финансовая компания Скай, принадлежащая Андрею Веревскому, приобрела их по цене 182,5 млн грн, тогда как начальная цена лота составляла 868,8 млн грн. "Национальный банк считает, что проведенный аукцион состоялся с наличием обстоятельств и возможных манипуляций со стороны покупателя, которые могли повлиять на исход торгов и реализации имущества по заниженной стоимости", - отмечают в НБУ.

За три месяца до этого аукциона, 6 марта, этот же покупатель - ООО "Финансовая компания" Скай "- предлагало в ходе торгов за этот же актив сумму почти в пять раз большую – 906,2 млн грн. Однако тогда соглашение по итогам аукциона было сорвано судебным запретом Окружного административного суда Киева от 5 марта по иску юридического лица, которое не принимало участия в торгах. В результате, Фонд гарантирования вкладов физических лиц повторно выставил эти активы Дельта Банка на торги после получения соответствующего согласования от НБУ.

Нацбанк видит возможные злоупотребления в действиях покупателя, "поскольку за три месяца активы (с которыми по существу не происходило изменений) не могли обесцениться в несколько раз". Поэтому НБУ как залогодержатель части активов сообщил Фонду гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) об отмене своего предыдущего решения (которым предоставлялась согласие на реализацию активов) в связи с наличием обстоятельств, которые могли повлиять на исход торгов и реализацию имущества по заниженной стоимости.

Регулятор уверен, что ФГВФЛ проанализирует всю имеющуюся в его распоряжении информацию и примет взвешенное и ответственное решение относительно дальнейших действий.

"От успешности реализации залогового имущества зависит погашение неплатежеспособными банками задолженности по предоставленным кредитам рефинансирования ", - отметил начальник управления по работе с проблемными активами НБУ Павел Поляруш.

Ранее Фонд гарантирования увидел сговор компании Веревского в попытке купить активы Дельта Банка за 4% стоимости