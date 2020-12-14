Дело на 4,5 млрд грн. Суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу
Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и ограничил бывшему акционеру Дельта Банка Николаю Лагуну выезд за пределы Украины (без изъятия паспорта) на срок до погашения долга перед Ощадбанком на 948 млн грн, $111,8 млн, 12,4 млн евро, пишет Finbalance.
Ранее Верховный Суд вынес решение о взыскании этой задолженности с Лагуна как поручителя Дельта Банка перед Ощадбанком по договорам о корсчете.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
Согласно судебным материалам, госисполнитель отмечал, что должник "уклоняется от исполнения судебного решения, а также совершает действия, затрудняющие и делающие невозможным его исполнение".
Ощадбанк отмечал, что за должником зарегистрировано недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, но все это имущество находится в ипотеке НБУ, Укрэксимбанка, Укрсоцбанка.
В 2019 году Печерский райсуд Киева по требованию Ощадбанка накладывал арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал для третьего лица.
В марте этого года Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Лагуна к Ощадбанку о признании недействительным договора поручительства по долговым обязательствам Дельта Банка перед Ощадбанком.
Свой иск Лагун обосновывал тем, что договор поручительства был заключен "под влиянием тяжелого для него обстоятельства и крайне на невыгодных условиях".
- В 2015 году крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка. По данным ФГВФЛ, за 2012–2013 года из банка вывели порядка 4,5 млрд грн.
- 18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии