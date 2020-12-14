Дело на 4,5 млрд грн. Суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и ограничил бывшему акционеру Дельта Банка Николаю Лагуну выезд за пределы Украины (без изъятия паспорта) на срок до погашения долга перед Ощадбанком на 948 млн грн, $111,8 млн, 12,4 млн евро, пишет Finbalance.

Ранее Верховный Суд вынес решение о взыскании этой задолженности с Лагуна как поручителя Дельта Банка перед Ощадбанком по договорам о корсчете.

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Согласно судебным материалам, госисполнитель отмечал, что должник "уклоняется от исполнения судебного решения, а также совершает действия, затрудняющие и делающие невозможным его исполнение".

Ощадбанк отмечал, что за должником зарегистрировано недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, но все это имущество находится в ипотеке НБУ, Укрэксимбанка, Укрсоцбанка.

В 2019 году Печерский райсуд Киева по требованию Ощадбанка накладывал арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал для третьего лица.

В марте этого года Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Лагуна к Ощадбанку о признании недействительным договора поручительства по долговым обязательствам Дельта Банка перед Ощадбанком.

Свой иск Лагун обосновывал тем, что договор поручительства был заключен "под влиянием тяжелого для него обстоятельства и крайне на невыгодных условиях".

В 2015 году крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации, а в апреле 2016 года Фонд гарантирования вкладов объявил о непосредственной продаже имущества банка. По данным ФГВФЛ, за 2012–2013 года из банка вывели порядка 4,5 млрд грн.

18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано.

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Юрий Тарасовский

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