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Дело на 4,5 млрд грн. Суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу

14.12.2020, 09:29
Дело на 4,5 млрд грн. Суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу - Фото
Николай Лагун (фото: пресс-служба Дельта Банка)

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство государственного исполнителя и ограничил бывшему акционеру Дельта Банка Николаю Лагуну выезд за пределы Украины (без изъятия паспорта) на срок до погашения долга перед Ощадбанком на 948 млн грн, $111,8 млн, 12,4 млн евро, пишет Finbalance.

Ранее Верховный Суд вынес решение о взыскании этой задолженности с Лагуна как поручителя Дельта Банка перед Ощадбанком по договорам о корсчете.

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Согласно судебным материалам, госисполнитель отмечал, что должник "уклоняется от исполнения судебного решения, а также совершает действия, затрудняющие и делающие невозможным его исполнение".

Ощадбанк отмечал, что за должником зарегистрировано недвижимое имущество, принадлежащее ему на праве собственности, но все это имущество находится в ипотеке НБУ, Укрэксимбанка, Укрсоцбанка.

В 2019 году Печерский райсуд Киева по требованию Ощадбанка накладывал арест на автомобиль Porsche (2004 года выпуска), который Лагун продал для третьего лица.

В марте этого года Хозсуд Киева отказался удовлетворить иск Лагуна к Ощадбанку о признании недействительным договора поручительства по долговым обязательствам Дельта Банка перед Ощадбанком.

Свой иск Лагун обосновывал тем, что договор поручительства был заключен "под влиянием тяжелого для него обстоятельства и крайне на невыгодных условиях".

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Юрий Тарасовский
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Николай Лагун Ощадбанк Дельта Банк

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