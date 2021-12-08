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Лагуну отменили запрет выезда из Украины, несмотря на миллиардные долги перед Ощадбанком

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 15:11
Лагуну отменили запрет выезда из Украины, несмотря на миллиардные долги перед Ощадбанком - Фото
Николай Лагун (фото: пресс-служба Дельта Банка)

26 ноября 2021 Печерский районный суд Киева отменил временное ограничение Николаю Лагуну в праве выезда за пределы Украины. Соответствующая санкция была наложена постановлением Киевского апелляционного суда на срок до погашения долга перед Ощадбанком на сумму в 948 млн грн, $111,8 млн и 12,45 млн евро, сообщает finbalance.

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29 ноября суд уточнил, что постановление "набирает законную силу немедленно после его провозглашения".

Суд отметил, что должником систематически осуществляется добровольное частичное погашение задолженности, что подтверждается копиями квитанций, приобщенных к материалам дела, и принимаются другие меры исполнения судебного решения.

Согласно материалам дела, 23 июля 2021 года Лагун с целью погашения долга обратился к своему работодателю с заявлением относительно осуществления ежемесячного отчисления от своей заработной платы в размере 50% в пользу Отдела принудительного исполнения решений Департамента ГИС МЮ Украины. 20 августа 2021 года он написал заявление относительно перечисления всей заработной платы на погашение долга.

Следовательно суд решил, что указанные действия опровергают утверждение о бездействии и уклонении от исполнения обязательств и подтверждают стремление должника предпринимать все возможные действия для выполнения решения суда, несмотря на "слишком большой долг".

  • В 2006 году Николай Лагун основал и возглавил Дельта Банк с уставным капиталом в $60 млн. В 2015 году самыми крупными акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации. По данным ФГВФЛ, за 2012-2013 годы из банка вывели около 4,5 млрд грн. 18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано. В декабре 2020 года суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу.
  • В октябре 2021 года офис генпрокурора совместно со следователями Нацполиции сообщили подозрение бывшему владельцу Дельта Банка в растрате 1 млрд грн.

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Анна Лыса-Кузмич
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Николай Лагун Ощадбанк Дельта Банк
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