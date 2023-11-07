Колишнього власника Дельта Банку Лагуна оголосили в розшук
Шевченківський районний суд Києва 30 жовтня оголосив у розшук колишнього власника АТ "Дельта Банк" Миколу Лагуна, якого обвинувачують у виведенні з банку понад $76,5 млн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.
Лагун наразі перебуває за кордоном.
У Фонді нагадали, що збитки Дельта Банку були спричинені виведенням з нього активів, зокрема, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами.
"Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році й браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку", – уточнили у пресслужбі.
Також у судах, на етапі підготовчих засідань, перебувають господарські позови: на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради АТ "Дельта Банк" і топменеджменту банку, на 791,2 млн грн, відповідачем у якій виступає Лагун як голова наглядової ради банку.
ДОВІДКА. Дельта Банк – найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває у стадії ліквідації. З 2008 року до самого банкрутства головою спостережної ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови.
- У 2019 році Фонд гарантування вкладів подав позов проти Лагуна, його майно було заарештовано. У грудні 2020 року суд заборонив Миколі Лагуну виїзд за кордон.
- Незадовго до початку повномасштабної війни стало відомо, що Лагун влаштувався економістом у приватній компанії на зарплату 14 000 грн і весь дохід перераховує на погашення боргу перед Ощадбанком.
- У квітні 2023 року до суду скерували два перших обвинувальних акти проти Лагуна.
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