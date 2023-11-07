Колишнього власника Дельта Банку Лагуна оголосили в розшук

Шевченківський районний суд Києва 30 жовтня оголосив у розшук колишнього власника АТ "Дельта Банк" Миколу Лагуна, якого обвинувачують у виведенні з банку понад $76,5 млн. Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів.

Лагун наразі перебуває за кордоном.

У Фонді нагадали, що збитки Дельта Банку були спричинені виведенням з нього активів, зокрема, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами.

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"Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році й браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку", – уточнили у пресслужбі.

Також у судах, на етапі підготовчих засідань, перебувають господарські позови: на 22,86 млрд грн до Лагуна як голови наглядової ради АТ "Дельта Банк" і топменеджменту банку, на 791,2 млн грн, відповідачем у якій виступає Лагун як голова наглядової ради банку.