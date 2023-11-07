Бывшего владельца Дельта Банка Лагуна объявили в розыск
Шевченковский районный суд Киева 30 октября объявил в розыск бывшего владельца АО "Дельта Банк" Николая Лагуна, обвиняемого в выводе из банка более $76,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.
Лагун находится за рубежом.
В Фонде напомнили, что убытки Дельта Банка были нанесены выводом из него активов, в частности путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам.
"Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватке средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка", – уточнили в пресс-службе.
Также в судах, на этапе подготовительных заседаний, находятся хозяйственные иски: на 22,86 млрд грн к Лагуну как председателю наблюдательного совета АО "Дельта Банк" и топменеджменту банка, на 791,2 млн грн, ответчиком в котором выступает Лагун как председатель наблюдательного совета банка.
СПРАВКА. Дельта Банк – крупнейший банк-банкрот, оказавшийся в управлении Фонда гарантирования вкладов. С октября 2015 года он находится в стадии ликвидации. С 2008 года до самого банкротства председателем наблюдательного совета банка был Николай Лагун, которому принадлежали 70,61% акций финучреждения.
- В 2019 году Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано. В декабре 2020 года суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу.
- Незадолго до начала полномасштабной войны стало известно, что Лагун устроился экономистом в частной компании на зарплату 14 000 грн и весь доход перечисляет на погашение долга перед Ощадбанком.
- В апреле 2023 года в суд направили два первых обвинительных акта против Лагуна.
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