Бывшего владельца Дельта Банка Лагуна объявили в розыск

Шевченковский районный суд Киева 30 октября объявил в розыск бывшего владельца АО "Дельта Банк" Николая Лагуна, обвиняемого в выводе из банка более $76,5 млн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов.

Лагун находится за рубежом.

В Фонде напомнили, что убытки Дельта Банка были нанесены выводом из него активов, в частности путем кредитования связанных компаний в Украине и перечисления ими полученных средств за границу по фиктивным контрактам.

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"Эти действия привели к неплатежеспособности банка в 2015 году и нехватке средств для расчета с его кредиторами при выводе учреждения с рынка", – уточнили в пресс-службе.

Также в судах, на этапе подготовительных заседаний, находятся хозяйственные иски: на 22,86 млрд грн к Лагуну как председателю наблюдательного совета АО "Дельта Банк" и топменеджменту банка, на 791,2 млн грн, ответчиком в котором выступает Лагун как председатель наблюдательного совета банка.