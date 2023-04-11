Экс-владельца Дельта Банка будут судить за неуплату более 33 млн грн налогов

В суд направлены два обвинительных акта в отношении бывшего владельца ПАО " Дельта Банк " Николая Лагуна. Ему инкриминировано завладение чужим имуществом и уклонение от уплаты налогов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 УК Украины).

По данным следствия, в течение 2012-2013 годов обвиняемый, занимавший должность Председателя Наблюдательного Совета Дельта Банка с участием других должностных лиц банка, организовал противоправное заключение с подконтрольным юридическим лицом договора кредитной линии и дополнительных соглашений к нему. В результате банк потерял активы на общую сумму около 897 млн грн.

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Другие соучастники – председатель совета директоров, руководитель одного из банковских департаментов и директор общества объявлены в розыск.

Также, по данным следствия, в налоговой отчетности за 2015 год обвиняемый не отразил собственную прибыль в сумме 153 млн грн, полученную от иностранной компании в результате договорных отношений. Так он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в общей сумме более 33 млн грн.

До 2014 года Дельта Банк был одним из самых больших в Украине. Николай Лагун имел наибольшую часть акций учреждения. После финансового кризиса 2014 года у банка начались проблемы с ликвидностью. В 2015 году Национальный банк Украины признал учреждение неплатежеспособным.

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Наталія Софієнко

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