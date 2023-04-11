Экс-владельца Дельта Банка будут судить за неуплату более 33 млн грн налогов
В суд направлены два обвинительных акта в отношении бывшего владельца ПАО " Дельта Банк " Николая Лагуна. Ему инкриминировано завладение чужим имуществом и уклонение от уплаты налогов (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 УК Украины).
По данным следствия, в течение 2012-2013 годов обвиняемый, занимавший должность Председателя Наблюдательного Совета Дельта Банка с участием других должностных лиц банка, организовал противоправное заключение с подконтрольным юридическим лицом договора кредитной линии и дополнительных соглашений к нему. В результате банк потерял активы на общую сумму около 897 млн грн.
Другие соучастники – председатель совета директоров, руководитель одного из банковских департаментов и директор общества объявлены в розыск.
Также, по данным следствия, в налоговой отчетности за 2015 год обвиняемый не отразил собственную прибыль в сумме 153 млн грн, полученную от иностранной компании в результате договорных отношений. Так он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в общей сумме более 33 млн грн.
- В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и приступили к процедуре ликвидации. По данным ФГВФЛ, за 2012-2013 годы из банка вывели около 4,5 млрд грн. 18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано. В декабре 2020 года суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу.
- В октябре 2021 года офис генпрокурора совместно со следователями Нацполиции сообщили подозрение бывшему владельцу Дельта Банка в растрате 1 млрд грн. 26 ноября Печерский районный суд отменил временное ограничение Лагуна в праве выезда за пределы Украины.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важно
Комментарии