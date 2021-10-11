Растрата 1 млрд грн: прокуратура сообщила о подозрении бывшему собственнику Дельта Банка
Офис генерального прокурора совместно со следователями Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему собственнику Дельта Банка в растрате 1 млрд грн. Об этом написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей Facebook странице.
"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев Дельта Банк. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд грн", – написала генпрокурор.
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Основателем и крупнейшим акционером Дельта Банка до начала его ликвидации в 2015 году был Николай Лагун.
Кроме экс-собственника банка, сообщение о подозрении вручили двум заместителям председателя совета директоров банка, а также директору одной из связанных финансовых компаний, добавила Венедиктова.
Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки: 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн финансовой компании, основанной владельцем Дельта Банка. В этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, была выведена из-под залога недвижимость на 16 млн грн, уточняет генпрокурор.
Также о непосредственном хищения средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. Залогом по этому кредиту были восемь земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.
По аналогичной схеме владелец банка организовал выдачу кредитов на фирмы-однодневки, не имеющим никаких активов и залогового имущества.
Для возмещения причиненного ущерба в уголовном производстве арестованы активы владельца банка на сумму 790 млн грн. В частности, наложен арест на около 200 земельных участков в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях.
Кроме того, арестованы $1 млн со счета председателя совета директоров в одном из швейцарских банков.
"Прокуроры вручили владельцу Дельта Банка ходатайство об избрании меры пресечения – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в более 1 млрд грн", – резюмировала генеральный прокурор.
- В 2006 году Николай Лагун основал и возглавил Дельта Банк с уставным капиталом в $60 млн. В 2015 году крупнейшими акционерами Дельта Банка были Николай Лагун (70,61% акций) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%). В октябре 2015 года у Дельта Банка отозвали банковскую лицензию и начали процедуру ликвидации. По данным ФГВФЛ, за 2012–2013 года из банка вывели порядка 4,5 млрд грн. 18 июля 2019 года Фонд гарантирования вкладов подал иск против Лагуна, его имущество было арестовано. В декабре 2020 года суд запретил Николаю Лагуну выезд за границу.
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