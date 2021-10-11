Растрата 1 млрд грн: прокуратура сообщила о подозрении бывшему собственнику Дельта Банка

Офис генерального прокурора совместно со следователями Национальной полиции сообщили о подозрении бывшему собственнику Дельта Банка в растрате 1 млрд грн. Об этом написала генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей Facebook странице.

"Сегодня наши прокуроры совместно со следователями Нацполиции сообщили о подозрении одному из владельцев Дельта Банк. Подозреваемому инкриминируется растрата имущества и средств с убытком в более 1 млрд грн", – написала генпрокурор.

Основателем и крупнейшим акционером Дельта Банка до начала его ликвидации в 2015 году был Николай Лагун .

Кроме экс-собственника банка, сообщение о подозрении вручили двум заместителям председателя совета директоров банка, а также директору одной из связанных финансовых компаний, добавила Венедиктова.

Следствие установило ряд эпизодов, среди которых факт продажи долга банком без всякой оценки: 42 млн грн долга было продано по цене 4 млн грн финансовой компании, основанной владельцем Дельта Банка. В этой схеме, кроме имущественных прав на кредитную задолженность, была выведена из-под залога недвижимость на 16 млн грн, уточняет генпрокурор.

Также о непосредственном хищения средств свидетельствуют факты выдачи по указанию владельца банка 160 млн грн кредита предприятию, бенефициаром которого является его близкий родственник. Залогом по этому кредиту были восемь земельных участков, стоимость которых завышена более чем в 100 раз.