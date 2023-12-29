Суд не дозволив колишньому власнику Дельта Банку Лагуну оголосити себе банкрутом

Микола Лагун з Австрії просив, щоб йому пробачили майже 6 млрд грн боргів. Суд відмовився це розглядати

Микола Лагун (Фото: пресслужба Дельта Банку)

Господарський суд Києва відмовив колишньому власнику Дельта Банку Миколі Лагуну у відкритті провадження у справі про особисту неплатоспроможність. Про це повідомляється в судовому реєстрі.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

У заяві, поданій до суду у серпні 2023 року, Лагун вказав 7,69 млрд грн боргів, з них:

→ 5,54 млрд грн – перед Ощадбанком;

→ 1,42 млрд грн – перед Укрексімбанком;

→ 318,58 млн грн – перед Міністерством юстиції Білорусі;

→ 298,12 млн грн – перед Міністерством юстиції України;

→ 114 млн грн – перед іншими кредиторами.

Він подав план реструктуризації, запропонувавши списати 75% боргу, або понад 5,8 млрд грн.

Суд вирішив, що прощення такої суми "матиме вкрай негативний вплив на рівень платоспроможності державних банків", а це загрожуватиме усій банківській системі та економіці України, "яка і так нещадно уражена внаслідок збройної агресії Російської Федерації".

Крім того, суд звернув увагу на те, що Лагун жодного разу не з'явився на судові засідання, бо проживає в Австрії.

У жовтні 2023 року Шевченківський районний суд Києва оголосив бізнесмена у розшук у кримінальній справі №761/8406/23, де він є обвинуваченим за епізодом щодо виведення з Дельта Банку понад $76,5 млн.

"З огляду на невідповідність плану реструктуризації вимогам Кодексу України з процедур банкрутства, невиконання вимоги ухвали суду боржником, неявкою на судові засідання, проживання боржника за межами України та тим, що [його] оголошено в розшук, що може свідчити про недобросовісну поведінку боржника, суд не вбачає підстав для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність", – йдеться в ухвалі.

ДОВІДКА. Дельта Банк – найбільший банк-банкрут, який опинився в управлінні Фонду гарантування вкладів. З жовтня 2015 року він перебуває у стадії ліквідації. З 2008 року до самого банкрутства головою спостережної ради банку був Микола Лагун, якому належали 70,61% акцій фінустанови. У 2018 році ФГВФО підрахував, що загальні втрати кредиторів збанкрутілого у 2015 році Дельта Банку становили 24,5 млрд грн. Оцінна вартість активів банку досягає 29,2 млрд грн, тоді як зобов'язання банку – 53,77 млрд грн.