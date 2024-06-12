ФГВФО розширив список банків, через які виплачують гроші клієнтам банків-банкрутів

Фото: ФГВФО/Facebook

Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) розширив до 15 кількість банків-агентів, через які здійснюється виплата коштів клієнтам ліквідованих банків. Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

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До списку додано АТ "АБ "Радабанк" та АТ "А-Банк".

Вкладники збанкрутілих банків можуть отримати кошти (готівкою або на рахунок) безпосередньо у відділенні одного з банків-агентів ФГВФО, пред'явивши паспорт або інший документ, що засвідчує особу, та ІПН.

Це можна зробити й дистанційно, без фізичного відвідування відділення банку.

Щоб отримати кошти дистанційно, вкладник може скористатися інструментом дистанційних онлайн-виплат у шести банків-агентів: ПриватБанк, Укргазбанк, Сенс Банк, Банк "Південний", ПУМБ, Таскомбанк.

Також можна подати заяву та отримати відшкодування на рахунок у банку-агенті через послугу "Повернення вкладів" у застосунку "Дія".

Станом на травень 2024 року 40% всіх виплат було здійснено саме в онлайн-режимі, зокрема через послугу в Дії.

У ФГВФО нагадують, що на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування або припинення запроваджено норму про 100% відшкодування коштів за банківськими вкладами.

Це означає, що вкладникам банків, щодо яких ухвалено рішення про виведення з ринку під час дії цієї норми, Фонд відшкодовує повну суму їх вкладів, включно з відсотками, станом на день початку процедури виведення.