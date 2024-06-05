НБУ оскаржить рішення суду повернути на ринок ліквідований банк "Конкорд"

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Національний банк оскаржить в апеляційному порядку рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду про визнання протиправним та скасування рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АКБ "Конкорд". Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Нацбанк відкликав банківську ліцензію і вирішив ліквідувати банк "Конкорд" за систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей у серпні минулого року.

Тоді перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк заявляв, що закриття банку "Конкорд" – це "наслідки міскодингу і, в тому числі, розслідування нашої ТСК з грального бізнесу".

Національний банк виявив, що "Конкорд" здійснив угоди з послуг інтернет-еквайрингу з групою із шести юросіб на 112,96 млрд грн. Лише з 1 липня 2022 року до 22 січня 2023 року таких операцій було проведено на 46,47 млрд грн, причому банк не провів належної перевірки цих контрагентів.

Частка банку "Конкорд" становила лише 0,17% від активів платоспроможних банків, тому його виведення з ринку не вплинуло на стабільність банківського сектору України.