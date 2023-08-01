НБУ закрыл банк "Конкорд" за систематические нарушения

Национальный банк 1 августа отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк "Конкорд", акционерами которого являются Елена и Юлия Соседки. Банк наказали за систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег, говорится в сообщении НБУ.

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Первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что закрытие банка "Конкорд" – это "последствия мискодинга и, в том числе, расследование нашей ВСК по игорному бизнесу".

Национальный банк обнаружил, что Конкорд совершил сделки по услугам интернет-эквайринга с группой из шести юрлиц на 112,96 млрд грн. Только с 1 июля 2022 года по 22 января 2023 года таких операций было проведено на 46,47 млрд грн, причем банк не провел надлежащую проверку этих контрагентов.

Банк пытался объяснить, что финансовые операции большинства этих клиентов заключались в использовании площадки обмена и браузерной игры для обмена внутриигровых виртуальных предметов (одежда, оружие, ресурсы и прочее) или внутриигровых валют за денежное вознаграждение, а также для сервиса возврата денежных средств (кэшбек).

Финансовые операции еще одного клиента якобы заключались в СЕО-продвижении (ведении страниц в социальных сетях, настройке рекламных компаний в сети интернет, таргетировании и продвижении рекламы в поисковых и социальных сетях) и кэшбеке.

Такие объяснения не удовлетворили НБУ.

Доля банка "Конкорд" составляла всего 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому его выведение с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора Украины.

Теперь банк переходит в Фонд гарантирования вкладов, который должен будет рассчитаться с вкладчиками. Возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам на 01 июля 2023 составляет 1 116,25 млн грн.