НБУ закрив банк "Конкорд" за систематичні порушення

Національний банк 1 серпня відкликав банківську ліцензію та вирішив ліквідувати банк "Конкорд", акціонерами якого є Олена та Юлія Сосєдки. Банк покарали за систематичні порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей, йдеться в повідомленні НБУ.

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Перший заступник голови податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк заявив, що закриття банку "Конкорд" – це "наслідки міскодингу та, зокрема, розслідування нашої ТСК по гральному бізнесу".

Національний банк виявив, що Конкорд здійснив операції за послугами інтернет-еквайрингу з групою із шести юросіб на 112,96 млрд грн. Лише з 1 липня 2022 року до 22 січня 2023 року таких операцій було проведено на 46,47 млрд грн, причому банк не провів належну перевірку цих контрагентів.

Банк пояснював, що фінансові операції більшості цих клієнтів полягала у використанні майданчика обміну та браузерної гри для обміну внутрішньоігрових віртуальних предметів (одяг, зброя, ресурси та інше) або внутрішньоігрових валют за грошову винагороду, а також для сервісу повернення грошових коштів (кешбек).

Фінансові операції ще одного клієнта нібито полягали у СЕО-просуванні (ведення сторінок в соціальних мережах, налаштування рекламних компаній в мережі інтернет, таргетування та просування реклами в пошукових та соціальних мережах) та кешбеку.

Такі пояснення не задовольнили НБУ.

Частка банку "Конкорд" становила лише 0,17% від активів платоспроможних банків, тому його виведення з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Тепер банк переходить до Фонду гарантування вкладів, який повинен буде розрахуватися з вкладниками. Можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн.