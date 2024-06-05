НБУ обжалует решение суда вернуть на рынок ликвидированный банк "Конкорд"
Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Днепропетровского окружного административного суда о признании противоправным и отмене решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "АКБ "Конкорд". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
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Нацбанк отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк "Конкорд" за систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег в августе прошлого года.
Тогда первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк заявлял, что закрытие банка "Конкорд" – это "последствия мискодинга и, в том числе, расследование нашей ВСК по игорному бизнесу".
Национальный банк обнаружил, что "Конкорд" совершил сделки по услугам интернет-эквайринга с группой из шести юрлиц на 112,96 млрд грн. Только с 1 июля 2022 года по 22 января 2023 года таких операций было проведено на 46,47 млрд грн, причем банк не провел надлежащую проверку этих контрагентов.
Доля банка "Конкорд" составляла всего 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому его выведение с рынка не повлияло на стабильность банковского сектора Украины.
- 3 июня 2024 года НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушения на платежном рынке.