НБУ обжалует решение суда вернуть на рынок ликвидированный банк "Конкорд"

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Национальный банк обжалует в апелляционном порядке решение Днепропетровского окружного административного суда о признании противоправным и отмене решения НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "АКБ "Конкорд". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Нацбанк отозвал банковскую лицензию и решил ликвидировать банк "Конкорд" за систематические нарушения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию денег в августе прошлого года.

Тогда первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк заявлял, что закрытие банка "Конкорд" – это "последствия мискодинга и, в том числе, расследование нашей ВСК по игорному бизнесу".

Национальный банк обнаружил, что "Конкорд" совершил сделки по услугам интернет-эквайринга с группой из шести юрлиц на 112,96 млрд грн. Только с 1 июля 2022 года по 22 января 2023 года таких операций было проведено на 46,47 млрд грн, причем банк не провел надлежащую проверку этих контрагентов.

Доля банка "Конкорд" составляла всего 0,17% от активов платежеспособных банков, поэтому его выведение с рынка не повлияло на стабильность банковского сектора Украины.