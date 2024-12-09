К программе льготной ипотеки "єОселя" присоединился частный банк

Фото: Радабанк / Facebook

Частный банк — Радабанк — заключил генеральное соглашение и договоры о сотрудничестве с "Украинской финансовой жилищной компанией" (Укрфинжилье) и стал участником государственной программы льготной ипотеки "єОселя". Об этом сообщает пресс-служба Укрфинжилья.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Радабанк уже можно выбрать в мобильном приложении "Дия" для оформления ипотеки. В рамках "єОселі" Радабанк выдает кредиты на приобретение готового жилья.

"Со входом в программу "єОселя" мы продолжаем курс на сотрудничество с государством в рамках поддержки бизнеса и населения", — прокомментировал председатель правления Радабанка Андрей Григель.

Радабанк базируется в Днепре, где находится большинство его отделений. Также филиалы банка (всего 28) есть в Киеве, Харькове, Запорожье (по три), по одному отделению в Одессе, Тернополе, Черкассах, Виннице, Хмельницком, Полтаве и Николаеве. Основные акционеры банка — семья Городницких. Активы банка – 7,1 млрд грн по состоянию на первое полугодие 2024 года.

Теперь в программе "єОселя" участвуют 11 банков: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус Банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбак, BISbank и Радабанк.

єОселя работает в Украине с октября 2022 года. Программа предлагает кредиты на жилье с фиксированной ставкой 3% или 7% с первым взносом от 20%, а гражданам до 26 лет – от 10%. Уже 14 596 семей приобрели жилье через єОселю на более чем 23,6 млрд грн.