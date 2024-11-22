єОселя для молодежи: в Украине выдали первый ипотечный кредит с новыми льготами
Предприниматель из Чернигова в возрасте 23 лет получил первый в Украине кредит на покупку квартиры по измененным специально для молодежи условиям программы доступной ипотеки єОселя. Об этом сообщается на правительственном портале.
Согласно новым условиям программы молодые люди до 26 лет могут брать льготную ипотеку, уплатив первоначальный взнос в 10% от стоимости жилья, вместо 20%, как было раньше.
"Доля молодежи среди участников программы доступной ипотеки єОселя составляет сейчас 9%. Надеюсь, что как можно больше молодежи примет участие в программе", — прокомментировала министр экономики Юлия Свириденко.
Всего с начала 2024 года 7968 украинских семей получили кредиты на льготных условиях по программе єОселя. Общая сумма кредитов за это время – 13,65 млрд грн.
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