В льготную ипотеку "єОселя" внесли изменения. Касаются ставки кредита, молодежи, ВПЛ

Ставка по ипотеке "єОселя" изменится с 11-го года погашения кредита

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Правительство внесло ряд изменений в условия предоставления льготных кредитов по государственной программе ипотечного кредитования "єОселя". Об этом сообщается на правительственном портале.

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Так, молодые заемщики до 25 лет включительно смогут получить ипотеку с первым взносом от 10%, вместо 20%, о чем было анонсировано еще на прошлой неделе.

Члены семьи внутренне перемещенного лица (ВПЛ) первой степени родства (родители, супруги, их дети) смогут взять льготный кредит под 7%.

Также граждане смогут сделать первый взнос на приобретение жилья за счет жилищного сертификата єВідновлення.

Расширены условия участия в программе: ранее граждане могли приобрести только квартиру в строящихся домах, теперь ипотеку можно брать на покупку частных домов на этапе строительства.

Внедряется условие, касающееся купли-продажи недвижимости в течение года. Так, кандидат может рассчитывать на доступный кредит, если он и члены его семьи в течение 12 месяцев до даты подачи заявления не продавали или не дарили недвижимость.

Правительство также исключило возможность за средства программы "єОселя" покупать жилую недвижимость, которая принадлежит к памятникам архитектуры.

Изменены условия предоставления льготной процентной ставки по программе "єОселя". В течение 10 лет с даты заключения кредитного договора базовая процентная ставка будет по-прежнему составлять 7% годовых. Однако начиная с первого календарного дня 11 года действия кредитного договора – 10% годовых.

Для категорий, которые берут кредит под 3% годовых начиная с первого календарного дня 11 года ставка повышается до 6% годовых.

Повышение процентной ставки с 11 года не приведет к существенному увеличению финансовой нагрузки на заемщика, поскольку сумма начисленных процентов через 10 лет уменьшается вдвое за счет возврата тела кредита, утверждают в правительстве.

Кредитные договоры, которые были заключены до даты принятия вышеупомянутых изменений, будут действовать по старым условиям.

Большинство этих изменений вступят в силу через 30 дней со дня обнародования. Возможность уплаты заемщиком в возрасте до 25 лет первого взноса от 10% вступает в силу через 60 дней со дня публикации постановления, а изменения для семей ВПЛ – через 120 дней.