К программе льготной ипотеки "єОселя" присоединились еще три банка

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Три банка — МТБ Банк, Таскомбанк и BISbank – стали партнерами государственной программы "єОселя" и начнут выдавать льготные ипотечные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба Дии.

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Таким образом в программе уже 11 банков-партнеров, в которых можно оформить доступную ипотеку. Помимо новых банков это: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.

Через приложение "Дия" можно оформить предварительное решение о выдаче кредита даже без визита в банк.

По программе доступного кредитования жилья "єОселя" украинцы могут купить квартиру, дом или таунхаус под 3% или 7% — в зависимости от льготной категории.

Уже более 12 000 семей получили льготные ипотечные кредиты на сумму более 19 млрд грн.

Наибольшее количество кредитов по программе "єОселя" банки выдают для Киева и Киевской области. На столичный регион приходится более 45% ссуд.