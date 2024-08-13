К программе льготной ипотеки "єОселя" присоединились еще три банка
Три банка — МТБ Банк, Таскомбанк и BISbank – стали партнерами государственной программы "єОселя" и начнут выдавать льготные ипотечные кредиты. Об этом сообщает пресс-служба Дии.
Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram
Таким образом в программе уже 11 банков-партнеров, в которых можно оформить доступную ипотеку. Помимо новых банков это: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрэксимбанк, Sense Bank и Банк Кредит Днепр.
Через приложение "Дия" можно оформить предварительное решение о выдаче кредита даже без визита в банк.
По программе доступного кредитования жилья "єОселя" украинцы могут купить квартиру, дом или таунхаус под 3% или 7% — в зависимости от льготной категории.
Уже более 12 000 семей получили льготные ипотечные кредиты на сумму более 19 млрд грн.
Наибольшее количество кредитов по программе "єОселя" банки выдают для Киева и Киевской области. На столичный регион приходится более 45% ссуд.
- 9 августа 2024 года в ПриватБанке и Ощадбанке назвали количество отказов по программе "єОселя".