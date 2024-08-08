Обнародованные Нацбанком результаты анкетирования банков о кредитах, предоставленных физическим лицам на покупку, строительство и реконструкцию недвижимости под ее залог, показывают, что банковские программы кредитования фактически мертвы. Еще до начала полномасштабной войны они активно развивались и конкурировали между собой за клиента.

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По итогам пяти месяцев 2024 года банки выдали по своим программам ипотеку на сумму 0,13 млрд грн. За такой же период в 2021 довоенном году банками было выдано ипотечных кредитов по собственным программам на сумму 3,5 млрд грн.

В то же время при сравнении этих данных следует обратить внимание на рост стоимости жилья. Например, в Киеве в 2021 году средняя стоимость одного квадрата составляла 34 700 грн. Сейчас – 51 955 грн.

Почему программы ипотеки от банков не работают?

"Это в принципе соответствует современной ситуации на рынке Украины, где до 98% – это кредиты под государственную программу "єОселя", с которой в основном работают государственные банки, а ипотечное кредитование собственными средствами банков практически отсутствует", – говорит LIGA.net директор департамента розничного кредитования АО "Кредобанк" Павел Маик.

Сам Кредобанк по состоянию на сегодняшний день новых ипотечных кредитов вообще не выдает.

Услуги ипотечного кредитования для физлиц пока не продвигает и ПУМБ. Об этом LIGA.net рассказал руководитель коммуникационных проектов розничного бизнеса ПУМБ Александр Казмиришин.