Оприлюднені Нацбанком результати анкетування банків щодо кредитів, наданих фізичним особам на купівлю, будівництво та реконструкцію нерухомості під її заставу, показують, що власні банківські програми кредитування фактично мертві. Ще до початку повномасштабної війни вони активно розвивалися і конкурували між собою за клієнта.

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За підсумками п'яти місяців 2024 року банки видали за власними програмами іпотеку на суму 0,13 млрд грн. За такий же період у 2021 довоєнному році банками було видано іпотечних кредитів за власними програмами на суму 3,5 млрд грн.

Водночас, порівнюючи ці дані, варто звернути увагу на зростання вартості житла. Скажімо, у Києві у 2021 році середня вартість одного квадрата складала 34 700 грн. Зараз – 51 955 грн.

Чому програми іпотеки від банків не працюють?

"Це в принципі відповідає сучасній ситуації на ринку України, де до 98% – це кредити під державну програму "єОселя", з якою в основному працюють державні банки, а іпотечне кредитування власними коштами банків практично відсутнє", – каже в коментарі LIGA.net директор департаменту роздрібного кредитування АТ "Кредобанк" Павло Маїк.

Сам Кредобанк станом на сьогодні нових іпотечних кредитів взагалі не видає.

Послуги іпотечного кредитування для фізосіб поки не просуває і ПУМБ. Про це розповів LIGA.net керівник комунікаційних проєктів роздрібного бізнесу ПУМБ Олександр Казмиришин.