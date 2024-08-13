До програми пільгової іпотеки "єОселя" приєдналися ще три банки

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Три банки – МТБ Банк, Таскомбанк і BISbank – стали партнерами державної програми "єОселя" і почнуть видавати пільгові іпотечні кредити. Про це повідомляє пресслужба Дії.

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Таким чином, у програмі вже 11 банків-партнерів, у яких можна оформити доступну іпотеку. Крім нових банків це: Ощадбанк, Укргазбанк, ПриватБанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.

Через застосунок "Дія" можна оформити попереднє рішення про видання кредиту навіть без візиту до банку.

За програмою доступного кредитування житла "єОселя" українці можуть купити квартиру, будинок або таунхаус під 3% або 7% — залежно від пільгової категорії.

Вже понад 12 000 сімей отримали пільгові іпотечні кредити на суму понад 19 млрд грн.

Найбільше кредитів за програмою "єОселя" банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.