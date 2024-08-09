В ПриватБанку і Ощадбанку назвали кількість відмов за програмою "єОселя"

Загальні об’єми виданих за програмою "єОселя" іпотек станом на початок серпня 2024 року становили 18,8 млрд гривень

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Іпотеку під 3% чи 7% через державну програму "єОселя", яка стартувала в жовтні 2022 року, вдається отримати далеко не всім охочим.

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У коментарі LIGA.net керівник департаменту заставного кредитування державного ПриватБанку Владислав Корольов розповів, що на кредит за програмою "єОселя" щомісячно у банк надходить більш ніж 9000 заявок. Із них – попередньо позитивно ухвалених рішень близько 52%.

"Для прийняття рішення банк цікавить платоспроможність клієнта та кредитне навантаження, а поточна кредитна історія має безпосередній вплив на рішення. Клієнт, що мав виходи на прострочення за попередніми кредитами або ж прострочення на момент подачі заявки, не може бути прокредитований, не закривши поточні заборгованості", – говорить Владислав Корольов.

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У державному Ощадбанку LIGA.net розповіли, що статистично два запити з трьох, що надходять до них на розгляд, задовольняються, і банк видає іпотечний кредит.

"Найчастіші причини відмови – негативна кредитна історія та недостатній дохід. Проте фахівці Ощадбанку індивідуально працюють із кожним запитом, адже ми прагнемо допомогти вирішити житлові проблеми якнайбільшої кількості українців", – зазначають у пресслужбі Ощаду.

Загалом банками-учасниками програми "єОселя" за перше півріччя поточного року видано 5505 кредитів на 9,4 млрд гривень.

У минулому, 2023 році, було видано 5855 кредитів на 8,8 млрд грн всіма банками-учасниками програми.

Найбільшу кількість кредитів за програмою "єОселя" банки видають для Києва та Київської області. На столичний регіон припадає понад 45% позик.

Детальніше на тему читайте у матеріалі: єОселя поза конкуренцією. В якому стані іпотечні програми українських банків