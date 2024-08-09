Ипотеку под 3% или 7% через государственную программу "єОселя", которая стартовала в октябре 2022 года, удается получить далеко не всем желающим.

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В комментарии LIGA.net руководитель департамента залогового кредитования государственного ПриватБанка Владислав Королев рассказал, что на кредит по программе "єОселя" ежемесячно в банк поступает более 9000 заявок. Из них – предварительно положительно принятых решений около 52%.

"Для принятия решения банк интересует платежеспособность клиента и кредитная нагрузка, а текущая кредитная история оказывает непосредственное влияние на решения. Клиент, имевший выходы на просрочку по предыдущим кредитам или просрочку на момент подачи заявки, не может быть прокредитован, не закрыв текущие задолженности", – говорит Владислав Королев.

В государственном Ощадбанке LIGA.net рассказали, что статистически два поступающих к ним запроса из трех удовлетворяются, и банк выдает ипотечный кредит.

"Часто причины отказа – негативная кредитная история и недостаточный доход. Однако специалисты Ощадбанка индивидуально работают с каждым запросом, ведь мы стремимся помочь решить жилищные проблемы как можно большего количества украинцев", – отмечают в пресс-службе Ощада.

В целом банками-участниками программы "єОселя" за первое полугодие текущего года выдано 5505 кредитов на 9,4 млрд гривень.

В прошлом, 2023 году, было выдано 5855 кредитов на 8,8 млрд грн всеми банками-участниками программы.

Наибольшее количество кредитов по программе "єОселя" банки выдают для Киева и Киевской области. На столичный регион приходится более 45% ссуд.

Детальнее по теме читайте в материале: "єОселя" вне конкуренции. В каком состоянии ипотечные программы украинских банков