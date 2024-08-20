До пільгової іпотеки "єОселя" внесли зміни. Стосуються ставки кредиту, молоді, ВПО

Ставка за іпотекою "єОселя" зміниться з 11-го року погашення кредиту

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Уряд вніс низку змін до умов надання пільгових кредитів за державною програмою іпотечного кредитування "єОселя". Про це повідомляється на урядовому порталі.

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Так, молоді позичальники до 25 років включно зможуть отримати іпотеку з першим внеском від 10% замість 20%, про що було анонсовано ще минулого тижня.

Члени сім'ї внутрішньо переміщеної особи (ВПО) першого ступеня споріднення (батьки, подружжя, їхні діти) зможуть взяти пільговий кредит під 7%.

Також громадяни зможуть зробити перший внесок на придбання житла коштом житлового сертифіката єВідновлення.

Розширено умови участі в програмі: раніше громадяни могли придбати лише квартиру в будинках, що зводяться, тепер іпотеку можна брати на купівлю приватних будинків на етапі будівництва.

Впроваджується умова, що стосується купівлі-продажу нерухомості протягом року. Так, кандидат може розраховувати на доступний кредит, якщо він і члени його сім'ї протягом 12 місяців до дати подання заяви не продавали чи не дарували нерухомість.

Уряд також виключив можливість за кошти програми "єОселя" купувати житлову нерухомість, що належить до пам'яток архітектури.

Змінено умови надання пільгової відсоткової ставки за програмою "єОселя". Протягом 10 років від дати укладання кредитного договору базова відсоткова ставка, як і раніше, становитиме 7% річних. Однак починаючи з першого календарного дня 11 року дії кредитного договору – 10% річних.

Для категорій, які беруть кредит під 3% річних, починаючи з першого календарного дня 11 року, ставка підвищується до 6% річних.

Підвищення відсоткової ставки з 11 року не призведе до суттєвого збільшення фінансового навантаження на позичальника, оскільки сума нарахованих відсотків через 10 років зменшується вдвічі шляхом повернення тіла кредиту, стверджують в уряді.

Кредитні договори, укладені до дати ухвалення вищезгаданих змін, діятимуть за старими умовами.

Більшість цих змін набудуть чинності через 30 днів від дня оприлюднення. Можливість сплати позичальником віком до 25 років першого внеску від 10% набирає чинності через 60 днів із дня публікації постанови, а зміни для сімей ВПО – через 120 днів.