Перший внесок за програмою "єОселя" для молоді зменшать до 10%
Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми "єОселя". Вони передбачають, що перший внесок за іпотекою зменшиться до 10% для громадян віком до 25 років включно. Про це повідомив Денис Шмигаль на засіданні уряду.
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Наразі понад 12 000 українських родин військовослужбовців, правоохоронців, педагогів, медиків та науковців скористалися цією програмою.
"Очікуємо, що тепер і частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту", – заявив Шмигаль.
- У липні 2024 року повідомлялося, що з початку 2024 року за програмою "єОселя" було видано 5137 пільгових кредитів на 8,7 млрд грн.
- В серпні у ПриватБанку і Ощадбанку назвали кількість відмов за програмою "єОселя".
- 13 серпня стало відомо, що до програми пільгової іпотеки "єОселя" приєдналися ще три банки.