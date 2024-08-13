Перший внесок за програмою "єОселя" для молоді зменшать до 10%

Зеленський оголосив пакет додаткової підтримки, що розрахований на українців віком до 25 років

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Кабінет міністрів ухвалив зміни до програми "єОселя". Вони передбачають, що перший внесок за іпотекою зменшиться до 10% для громадян віком до 25 років включно. Про це повідомив Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Наразі понад 12 000 українських родин військовослужбовців, правоохоронців, педагогів, медиків та науковців скористалися цією програмою.

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"Очікуємо, що тепер і частка молоді серед користувачів програми зростатиме. Молоді родини матимуть більші можливості для купівлі нерухомості та забезпечення власного добробуту", – заявив Шмигаль.