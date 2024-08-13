Первый взнос по программе "єОселя" для молодежи уменьшат до 10%
Кабинет министров принял изменения в программу "єОселя". Они предусматривают, что первый взнос по ипотеке снизится до 10% для граждан в возрасте до 25 лет включительно. Об этом сообщил Денис Шмыгаль на заседании правительства.
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В настоящее время более 12 000 украинских семей военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых воспользовались этой программой.
"Ожидаем, что теперь и доля молодежи среди пользователей программы будет расти. У молодых семей будут большие возможности для покупки недвижимости и обеспечения собственного благосостояния", – заявил Шмыгаль.
- В июле 2024 года сообщалось, что с начала 2024 года по программе "єОселя" было выдано 5137 льготных кредитов на 8,7 млрд грн.
- В августе в ПриватБанке и Ощадбанке назвали количество отказов по программе "єОселя".
- 13 августа стало известно, что к программе льготной ипотеки "єОселя" присоединились еще три банка.