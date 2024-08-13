Первый взнос по программе "єОселя" для молодежи уменьшат до 10%

Зеленский объявил пакет дополнительной поддержки, рассчитанный на украинцев в возрасте до 25 лет

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Кабинет министров принял изменения в программу "єОселя". Они предусматривают, что первый взнос по ипотеке снизится до 10% для граждан в возрасте до 25 лет включительно. Об этом сообщил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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В настоящее время более 12 000 украинских семей военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых воспользовались этой программой.

"Ожидаем, что теперь и доля молодежи среди пользователей программы будет расти. У молодых семей будут большие возможности для покупки недвижимости и обеспечения собственного благосостояния", – заявил Шмыгаль.