Первый взнос по программе "єОселя" для молодежи уменьшат до 10%
Фото: Depositphotos

Кабинет министров принял изменения в программу "єОселя". Они предусматривают, что первый взнос по ипотеке снизится до 10% для граждан в возрасте до 25 лет включительно. Об этом сообщил Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В настоящее время более 12 000 украинских семей военнослужащих, правоохранителей, педагогов, медиков и ученых воспользовались этой программой.

Читайте также
"єОселя" вне конкуренции. В каком состоянии ипотечные программы украинских банков

"Ожидаем, что теперь и доля молодежи среди пользователей программы будет расти. У молодых семей будут большие возможности для покупки недвижимости и обеспечения собственного благосостояния", – заявил Шмыгаль.

кабминипотекаДенис ШмыгальєОселя