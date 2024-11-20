Банки сократили выдачу ипотечных кредитов и подняли ставку — НБУ

Средняя ставка по ипотечным кредитам выросла до 8,3% годовых

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Банки Украины в сентябре выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на результаты ежемесячного опроса банков.

Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в сентябре сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%, по сравнению с сентябрем прошлого года – на 0,6%.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре выросла до 8,3% годовых с 8,2% в августе.

О выдаче новой ипотеки в сентябре проинформировали 12 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости. Почти все кредиты в сентябре предоставлены в рамках льготной программы "єОселя".

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано:

в Киеве и Киевской области (371 договор на общую сумму 714,8 млн грн, что составляет 59,3% от общего объема),

во Львовской области (38 договоров на 72,3 млн грн),

в Одесской области (30 договоров на 47,9 млн грн),

в Винницкой области (25 договоров на 41,9 млн грн).

Во время опроса в октябре 2024 года ответы предоставили 39 банков, доля которых составляет 98,9% от общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года.