Банки сократили выдачу ипотечных кредитов и подняли ставку — НБУ
Банки Украины в сентябре выдали 681 ипотечный кредит на общую сумму 1,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на результаты ежемесячного опроса банков.
Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в сентябре сократился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,8%, по сравнению с сентябрем прошлого года – на 0,6%.
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в сентябре выросла до 8,3% годовых с 8,2% в августе.
О выдаче новой ипотеки в сентябре проинформировали 12 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости. Почти все кредиты в сентябре предоставлены в рамках льготной программы "єОселя".
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано:
- в Киеве и Киевской области (371 договор на общую сумму 714,8 млн грн, что составляет 59,3% от общего объема),
- во Львовской области (38 договоров на 72,3 млн грн),
- в Одесской области (30 договоров на 47,9 млн грн),
- в Винницкой области (25 договоров на 41,9 млн грн).
Во время опроса в октябре 2024 года ответы предоставили 39 банков, доля которых составляет 98,9% от общего валового ипотечного портфеля по состоянию на конец 2021 года.
- 4 октября 2024 года Кабмин усложнил требования для єОселі под 3%. Но улучшил условия для переселенцев.