Украинцы стали активнее брать ипотеку: банки выдали кредитов на 1,2 млрд грн за месяц

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в июле выросла до 8% годовых с 7,6% в июне и мае

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Банки Украины выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,2 млрд грн в июле, что на 200 млн грн больше, чем в июне. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка со ссылкой на данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании.

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Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в июле 2024 года вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 18,2%, по сравнению с июлем прошлого года – на 36,4%.

О выдаче новой ипотеки в июле проинформировали 11 банков, кредитовавших приобретение жилья. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости. Почти все кредиты в июле предоставлены в рамках программы льготной ипотеки єОселя.

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в июле выросла до 8% годовых с 7,6% в июне и мае.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июле выдано:

в Киеве и Киевской области (346 договоров на общую сумму 657,7 млн ​​грн, что составляет 54,8% от общего объема)

Львовской области (51 договор на 97,6 млн грн)

Винницкой области (37 договоров на 60,3 млн грн)

Одесской области (28 договоров на 40,3 млн грн).

В опросе в августе 2024 года ответы предоставили 39 банков, доля которых составляет 98,9% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.