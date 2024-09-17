НБУ посоветовал "уже сейчас думать" над тем, как изменить єОселю

єОселя позволяет купить жилье в кредит по слишком низкой ставке, что сдерживает появление рыночной ипотеки в Украине

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Национальный банк считает необходимым внести изменения в государственную программу ипотечного кредитования "єОселя". Об этом первая заместительница главы НБУ Екатерина Рожкова сказала в интервью Forbes.ua.

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По ее словам, єОселя позволяет купить жилье в кредит по слишком низкой ставке. Мировой опыт говорит, что ипотека не будет работать, если ставки будут превышать 15%.

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"К примеру, в Польше средняя ставка по ипотеке составляет 4,75%, в Германии – 3,5%. В Украине в ближайшие годы она точно не снизится до уровня 3%. По меньшей мере, из-за уровня инфляции: НБУ имеет среднесрочную цель по инфляции 5%. При таких условиях ипотека должна стоить 10-11%", – пояснила Рожкова.

Если єОселя будет продолжать кредитовать под ставку 3%, рынок не появится. Для программы это большой риск в среднесрочной перспективе, отметила замглавы НБУ.

Компания "Укрфинжилье", реализующая проект, имеет 50 млрд грн капитала в форме гособлигаций. Деньги компания берет у банков под залог ОВГЗ, пояснила она. Сейчас Укрфинжилье выдало кредиты на 20 млрд грн, то есть остаток капитала просто генерирует компании процентные доходы.

"Но если Укрфинжилье потратит все 50 млрд грн, это приведет ее к убыточной деятельности. Поэтому уже сейчас, пока спрос на ипотеку остается подавленным, стоит думать о том, как изменить программу, сделав ее вспомогательной к рыночному кредитованию", – сказала Рожкова.