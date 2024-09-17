НБУ порадив "вже зараз думати" над тим, як змінити єОселю

єОселя дає змогу купити житло в кредит за занадто малою ставкою, що стримує появу ринкової іпотеки в Україні

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Національний банк вважає за необхідне внести зміни у державну програму іпотечного кредитування "єОселя". Про це перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова сказала в інтервʼю Forbes.ua.

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За її словами, єОселя дає змогу купити житло в кредит за занадто малою ставкою. Світовий досвід свідчить про те, що іпотека не працюватиме, якщо ставки перевищуватимуть 15%.

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"До прикладу, в Польщі середня ставка за іпотекою становить 4,75%, у Німеччині – 3,5%. В Україні найближчими роками вона точно не знизиться до рівня 3%. Щонайменше через рівень інфляції: НБУ має середньострокову ціль з інфляції 5%. За таких умов іпотека має коштувати 10–11%", – пояснила Рожкова.

Якщо єОселя продовжуватиме кредитувати під ставку 3%, ринок не зʼявиться. Для програми це великий ризик у середньостроковій перспективі, наголосила перша заступниця голови НБУ.

Компанія "Укрфінжитло", яка реалізує проєкт, має 50 млрд грн капіталу у формі держоблігацій. Гроші компанія бере у банків під заставу ОВДП. Зараз Укрфінжитло видало кредитів на 20 млрд грн, тобто решта капіталу просто генерує компанії процентні доходи.

"Але якщо Укрфінжитло витратить усі 50 млрд грн, це призведе її до збиткової діяльності. Тому вже зараз, поки попит на іпотеку лишається пригніченим, варто думати над тим, як змінити програму, зробивши її допоміжною до ринкового кредитування", – сказала Рожкова.