Украинские банки в июне выдали ипотеки на миллиард гривен
Украинские банки в июне 2024 года выдали 607 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса Нацбанка об ипотечном кредитовании.
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В ходе опроса ответы предоставили 38 банков, доля которых составляет 98,9% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.
Объем предоставленных ипотечных кредитов в июне 2024 года уменьшился на 41,5% по сравнению с маем. В то же время он на 34,3% выше показателя июня прошлого года.
О выдаче новой ипотеки в первый месяц лета проинформировали 11 банков. Большинство сделок заключалось на вторичном рынке недвижимости. Почти все кредиты были заключены в рамках программы "єОселя".
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам второй месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.
Больше ипотечных кредитов в июне выдали в Киеве и Киевской области – 274 договора на общую сумму 517,8 млн грн, что составляет 51% от общего объема.
На втором месте по сумме кредитов находится Львовская область – 29 договоров на 63 млн грн, на третьем – Днепропетровская (32 договора на 42 млн грн), а на четвертом – Винницкая (26 договоров на 41 млн грн).
- 22 февраля Верховная Рада разрешила совмещать жилищный сертификат "єВідновлення" с ипотекой "єОселя".
- Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года сократился на треть.
- В августе правительство внесло ряд изменений в условия предоставления льготных кредитов по государственной программе ипотечного кредитования "єОселя".