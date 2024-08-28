Украинские банки в июне выдали ипотеки на миллиард гривен

Объем ипотечных кредитов в первый месяц лета уменьшился более чем на 40% по сравнению с маем

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Украинские банки в июне 2024 года выдали 607 ипотечных кредитов на общую сумму 1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса Нацбанка об ипотечном кредитовании.

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В ходе опроса ответы предоставили 38 банков, доля которых составляет 98,9% от общего валового ипотечного портфеля на конец 2021 года.

Объем предоставленных ипотечных кредитов в июне 2024 года уменьшился на 41,5% по сравнению с маем. В то же время он на 34,3% выше показателя июня прошлого года.

О выдаче новой ипотеки в первый месяц лета проинформировали 11 банков. Большинство сделок заключалось на вторичном рынке недвижимости. Почти все кредиты были заключены в рамках программы "єОселя".

Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам второй месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.

Больше ипотечных кредитов в июне выдали в Киеве и Киевской области – 274 договора на общую сумму 517,8 млн грн, что составляет 51% от общего объема.

На втором месте по сумме кредитов находится Львовская область – 29 договоров на 63 млн грн, на третьем – Днепропетровская (32 договора на 42 млн грн), а на четвертом – Винницкая (26 договоров на 41 млн грн).