Украинцы берут меньше ипотеки. Объем кредитов сократился на треть — НБУ
Объем предоставленных населению ипотечных кредитов в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года сократился на треть, но в более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба Национального банка.
Банки Украины в январе выдали 676 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн, согласно данным ежемесячного опроса банков об ипотечных кредитах.
О выдаче новой ипотеки в январе проинформировали семь банков. Большинство сделок по-прежнему заключалось на вторичном рынке недвижимости.
Почти все кредиты в течение последнего года предоставлены в рамках госпрограммы льготного кредитования "єОселя".
Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в январе третий месяц подряд осталась на уровне 7,6% годовых.
В региональном разрезе больше ипотечных кредитов в январе выдано в Киеве и Киевской области – 300 договоров на общую сумму 555 млн грн (50% от общего объема), Одесской (49 договоров на 71,6 млн грн), Львовской (32 на 59,4 млн грн) и Винницкой (32 на 53,6 млн. грн.) областях.
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