Українці беруть менше іпотеки. Обсяг кредитів скоротився на третину — НБУ
Фото: depositphotos.com

Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні 2024 року порівняно із груднем 2023 року скоротився на третину, але більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба Національного банку.

Банки України у січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн, згідно з даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити.

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Про видання нової іпотеки у січні поінформували сім банків. Більшість угод, як і раніше, укладалося на вторинному ринку нерухомості.

Майже всі кредити протягом останнього року надано у межах держпрограми пільгового кредитування "єОселя".

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні третій місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

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У регіональному розрізі більше іпотечних кредитів у січні видано у Києві та Київській області – 300 договорів на загальну суму 555 млн грн (50% від загального обсягу), Одеській (49 договорів на 71,6 млн грн), Львівській (32 на 59,4 млн грн) та Вінницькій (32 на 53,6 млн грн) областях.

Українці беруть менше іпотеки. Обсяг кредитів скоротився на третину — НБУ
Джерело: НБУ
В опитуванні у лютому 2024 року відповіді надали 35 банків з часткою 98,2% загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.
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