Українці беруть менше іпотеки. Обсяг кредитів скоротився на третину — НБУ
Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні 2024 року порівняно із груднем 2023 року скоротився на третину, але більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба Національного банку.
Банки України у січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн, згідно з даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити.
Про видання нової іпотеки у січні поінформували сім банків. Більшість угод, як і раніше, укладалося на вторинному ринку нерухомості.
Майже всі кредити протягом останнього року надано у межах держпрограми пільгового кредитування "єОселя".
Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні третій місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.
У регіональному розрізі більше іпотечних кредитів у січні видано у Києві та Київській області – 300 договорів на загальну суму 555 млн грн (50% від загального обсягу), Одеській (49 договорів на 71,6 млн грн), Львівській (32 на 59,4 млн грн) та Вінницькій (32 на 53,6 млн грн) областях.
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