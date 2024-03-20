Українці беруть менше іпотеки. Обсяг кредитів скоротився на третину — НБУ

Середньозважена ставка за іпотечними кредитами у січні третій місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних

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Обсяг наданих населенню іпотечних кредитів у січні 2024 року порівняно із груднем 2023 року скоротився на третину, але більш ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року, повідомляє пресслужба Національного банку.

Банки України у січні видали 676 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн, згідно з даними щомісячного опитування банків про іпотечні кредити.

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Про видання нової іпотеки у січні поінформували сім банків. Більшість угод, як і раніше, укладалося на вторинному ринку нерухомості.

Майже всі кредити протягом останнього року надано у межах держпрограми пільгового кредитування "єОселя".

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у січні третій місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

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У регіональному розрізі більше іпотечних кредитів у січні видано у Києві та Київській області – 300 договорів на загальну суму 555 млн грн (50% від загального обсягу), Одеській (49 договорів на 71,6 млн грн), Львівській (32 на 59,4 млн грн) та Вінницькій (32 на 53,6 млн грн) областях.

Джерело: НБУ

В опитуванні у лютому 2024 року відповіді надали 35 банків з часткою 98,2% загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

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