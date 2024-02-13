Банки почали видавати військовим іпотеку під 0%
Державні банки почали видавати військовим іпотечні кредити під 0%. Пільгову ставку фінансує держава і місцева влада, повідомила пресслужба ПриватБанку.
Така опція поки що доступна лише в окремих регіонах. У випадку з ПриватБанком – це Львівська область.
Банк підписав договір із Департаментом економічної політики Львівської ОДА, який передбачає компенсацію відсоткової ставки відсотків на придбання житла за державною програмою "єОселя" коштом обласного бюджету.
Це означає, що для військових, правоохоронців та членів їхніх сімей відсоткова ставка 3% буде повністю компенсована. Для ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів війни та для загиблих захисників і захисниць України відсоткову ставку знижено до 4% річних.
ПриватБанк – один із найбільших учасників програми "єОселя", він видає кожен третій іпотечний кредит. Але це не єдиний банк, в якому можна взяти іпотеку під 0%.
Укргазбанк співпрацює з трьома обласними адміністраціями – Закарпатською, Чернівецькою і Одеською. "Фактично позичальник отримує нульову ставку за іпотечним кредитом", – розказав 6 лютого виданню "Фінансовий клуб" директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Максим Ярославський.
"Опрацьовуємо ще дві області – Дніпропетровську та Львівську. Обласні державні адміністрації позитивно дивляться на цю історію і досить непогано заходять в такі колаборації з банками як додатковий учасник щодо компенсації ставки для пільгових категорій громадян. Рухаємося в цьому напрямку для покриття всієї мапи України. Ми – системно важливий банк, і на всі регіони дивимося як на наших потенційних позичальників", – сказав банкір.
- Станом на лютий 2024 року за програмою "єОселя" взяли кредити понад 7200 родин – на загальну суму 11 млрд грн. Більшість із них представники професій, котрим видають пільгову іпотеку під 3%: військові, вчителі, медики.
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