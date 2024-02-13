Банки почали видавати військовим іпотеку під 0%

Місцева влада в деяких областях почала субсидувати й так пільгову ставку за програмою "єОселя". У підсумку виходить кредит під нуль відсотків

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Державні банки почали видавати військовим іпотечні кредити під 0%. Пільгову ставку фінансує держава і місцева влада, повідомила пресслужба ПриватБанку.

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Така опція поки що доступна лише в окремих регіонах. У випадку з ПриватБанком – це Львівська область.

Банк підписав договір із Департаментом економічної політики Львівської ОДА, який передбачає компенсацію відсоткової ставки відсотків на придбання житла за державною програмою "єОселя" коштом обласного бюджету.

Фото: пресслужба ПриватБанку

Це означає, що для військових, правоохоронців та членів їхніх сімей відсоткова ставка 3% буде повністю компенсована. Для ветеранів війни та членів їхніх сімей, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, сімей загиблих ветеранів війни та для загиблих захисників і захисниць України відсоткову ставку знижено до 4% річних.

ПриватБанк – один із найбільших учасників програми "єОселя", він видає кожен третій іпотечний кредит. Але це не єдиний банк, в якому можна взяти іпотеку під 0%.

Укргазбанк співпрацює з трьома обласними адміністраціями – Закарпатською, Чернівецькою і Одеською. "Фактично позичальник отримує нульову ставку за іпотечним кредитом", – розказав 6 лютого виданню "Фінансовий клуб" директор департаменту роздрібного банкінгу Укргазбанку Максим Ярославський.

"Опрацьовуємо ще дві області – Дніпропетровську та Львівську. Обласні державні адміністрації позитивно дивляться на цю історію і досить непогано заходять в такі колаборації з банками як додатковий учасник щодо компенсації ставки для пільгових категорій громадян. Рухаємося в цьому напрямку для покриття всієї мапи України. Ми – системно важливий банк, і на всі регіони дивимося як на наших потенційних позичальників", – сказав банкір.

Станом на лютий 2024 року за програмою "єОселя" взяли кредити понад 7200 родин – на загальну суму 11 млрд грн. Більшість із них представники професій, котрим видають пільгову іпотеку під 3%: військові, вчителі, медики.

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