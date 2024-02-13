Банки начали выдавать военным ипотеку под 0%

Местные власти в некоторых областях начали субсидировать и так льготную ставку по программе "єОселя". В итоге выходит кредит под ноль процентов

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Государственные банки начали выдавать военным ипотечные кредиты под 0%. Льготную ставку финансируют государство и местные власти, сообщила пресс-служба ПриватБанка.

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Такая опция пока доступна только в отдельных регионах. В случае с ПриватБанком – это Львовская область.



Банк подписал договор с Департаментом экономической политики Львовской ОГА, который предусматривает компенсацию процентной ставки процентов на приобретение жилья по государственной программе "єОселя" за счет областного бюджета.

Фото: пресс-служба ПриватБанка

Это означает, что для военных, правоохранителей и членов их семей процентная ставка 3% будет полностью компенсирована. Для ветеранов войны и членов их семей, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, семей погибших ветеранов войны и для погибших защитников и защитниц Украины процентная ставка снижена до 4% годовых.

ПриватБанк – один из крупнейших участников программы "єОселя", он выдает каждый третий ипотечный кредит. Но это не единственный банк, в котором можно взять ипотеку под 0%.

Укргазбанк сотрудничает с тремя областными администрациями – Закарпатской, Черновицкой и Одесской. "Фактически заемщик получает нулевую ставку по ипотечному кредиту", – рассказал 6 февраля изданию "Финансовый клуб" директор департамента розничного банкинга Укргазбанка Максим Ярославский.

"Обрабатываем еще две области – Днепропетровскую и Львовскую. Областные государственные администрации положительно смотрят на эту историю и довольно неплохо заходят в такие коллаборации с банками как дополнительный участник по компенсации ставки для льготных категорий граждан. Двигаемся в этом направлении для покрытия всей карты Украины. Мы – системно важный банк, и на все регионы смотрим как на наших потенциальных заемщиков", – сказал банкир.

По состоянию на февраль 2024 года по программе "єОселя" взяли кредиты более 7200 семей – на общую сумму 11 млрд грн. Большинство из них – представители профессий, которым выдают льготную ипотеку под 3%: военные, учителя, медики.

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