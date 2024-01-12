Какие кредиты будут доступны в 2024 году

НБУ заявляет, что одним из приоритетов на 2024 год является возобновление кредитования.

"Мы одним из приоритетов на следующий год видим возобновление кредитования", – отметил глава НБУ Андрей Пышный в ответ на вопрос LIGA.net в ходе последнего пресс-брифинга относительно решений Правления НБУ по монетарной политике в декабре 2023 года.

Что это значит для населения и бизнеса? LIGA.net поинтересовалась у банкиров.

Почему банкиры заговорили о кредитовании?

"В меморандуме с МВФ вопросы разработки Стратегии возобновления кредитования являются комплексным документом и одним из наших обязательств, на котором мы планируем сконцентрировать наше внимание уже в ближайшее время", – сказал Пышный по поводу перспектив кредитования в 2024 году.

Андрей Пышный (Фото: Facebook/Андрей Пышный)

По его словам, состояние банковской системы достаточно хорошее и позволяет рассчитывать на рост кредитных портфелей.

"Правильно, что об этом (возобновление кредитования. – Ред.) говорят в НБУ, от которого очень многое зависит, как от регулятора. Сегодня в банковской системе есть большой объем ресурса, средств. И эта ликвидность не в полной мере работает на экономику страны. Потому что банки эту свободную ликвидность размещают на депсертификатах НБУ, или покупая облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).Так кредитование позволяет создавать новые рабочие места, новые налоги. Оно имеет гораздо больший мультипликационный эффект для экономики. Я не говорю, что размещение на депсертификатах или ОВГЗ – это плохо. Но для экономики страны развитие кредитования более приоритетно", – говорит LIGA.net президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

По данным НБУ, увеличение уровня кредитования банками в Украине фиксировалось уже в 2023 году.

"Мы уже видим на протяжении последних 5 месяцев – хочу надеяться, что это устойчивый тренд – возобновление кредитования по всем сегментам: розничному, ипотечному и даже корпоративному. Радует и то, что растут темпы кредитования не только в рамках госпрограмм, но и в целом растут кредитные аппетиты и спрос, который покрывается банками за пределами программ государственной поддержки", – говорит Андрей Пышный.

Как рассказывает директор Департамента финансовой стабильности НБУ Первин Дадашова, на протяжении 2023 года и сейчас банки активнее кредитуют сегменты и отрасли, имеющие лучшие финансовые показатели и более понятные перспективы. В частности, торговлю. Продолжают кредитовать агросектор, состояние которого ухудшилось. В то же время потребность в оборотных средствах остается актуальной.

По словам Пышного, опрос кредитных менеджеров и руководителей банковского учреждения свидетельствует о том, что они в 2024 году надеются на рост кредитных портфелей минимум на 10%.

Что будет с процентами по кредитам в 2024 году

В НБУ считают, что снижение уровня процентной ставки, проводимой Нацбанком в течение 2023 года, с 25% до 15%, будет стимулировать банки уменьшать уровень процентов по кредитам. Правда, не во всех сегментах.

"Будут ли банки снижать ставки и что должно побуждать их это делать? Все просто: из-за снижения ключевой ставки произошло снижение доходности депозитных сертификатов. Они, как источник доходов, начинают играть для банков меньшую роль. Так что им необходимо возобновлять кредитование, которое будет способно принести дополнительные сопутствующие доходы. На сегодня это (ставки по кредитах) где-то 18,5%. Поэтому я думаю, точно есть пространство, чтобы выходить на довоенные уровни", – отметила первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова во время презентации Отчета о финансовой стабильности в конце года в ответ на вопрос LIGA. net .

По ее словам, еще есть пространство для снижения ставки для бизнеса. К тому же в случае с кредитованием крупного бизнеса всегда имеют место индивидуальные решения. И, вероятно, банки уже могут предлагать меньшие ставки. В частности, за счет больших объемов заимствований.

А вот по ставкам для потребителей или физических лиц многое будет зависеть от уровня спроса.

"Ставка по потребительским кредитам сегодня находится на довоенном уровне – около 30%. Я думаю, что на этих уровнях она и будет сохраняться. Если же говорить о других направлениях кредитования населения, то в них я тоже пока не ожидаю существенного снижения ставок. Но по ним и большого рыночного спроса вне государственных программ нет. Возможно, когда банки его увидят, дойдет очередь и до ставок", – говорит Екатерина Рожкова.

По данным первого заместителя председателя правления Глобус банка Елены Дмитриевой, в 2024 году на фоне снижения учетной, снижения ставок в зависимости от вида кредита, срока его уплаты и первоначального взноса по банкам может составить от 2% до 4%.

Елена Дмитриева Фото Finclub

В комментарии LIGA.net она отмечает, что начиная со второго полугодия 2023 года среднее снижение ставок по банковским кредитам в зависимости от срока погашения и размера первого взноса уже составило 4%. В частности, ставки по ипотечным кредитам упали в среднем на 3% (главным образом речь идет о кредитах по партнерским программам девелоперов и банков на первичном рынке жилья). Ставки по автокредитам на новые автомобили снизились на 3-5%. А ставки по потребительским кредитам на приобретение товаров широкого потребления сократились в среднем на 4%.

"Запрос граждан на тот или иной вид кредита по приемлемым условиям почти неисчерпаем. В 2024 году любые положительные изменения в кредитных условиях будут обусловлены исключительно экономическими факторами", – подчеркнула Дмитриева.

Госпрограмма "5-7-9" – основной драйвер на рынке кредитования

В 2024 году запрос малого и среднего бизнеса на кредиты по льготной программе "5-7-9" может быть больше 100-150 млрд грн, считает директор департамента малого и среднего бизнеса Глобус банка Оксана Шульга.

По ее данным, в зависимости от процентной ставки, суммы ссуды в 2024 году потенциальное количество выданных кредитов может быть на уровне 60 тысяч.

Специалист обратила внимание на то, что на протяжении 2023 года был рост спроса на все виды кредитов для бизнеса. Как пополнение оборотного капитала, так и приобретение основных средств для ведения бизнеса (например, медицинское оборудование, сельхозтехника, специализированный транспорт и т.д.).

Что касается структуры кредитов по отраслям экономики, то более 40% от всего объема выданных кредитов с начала действия программы "5-7-9" приходится на сельское хозяйство (более 29,7 тыс. кредитов), 32% составляют ссуды в сфере торговли ( более 24 тыс. кредитов), 12% относятся к сфере услуг (почти 9,3 тыс. кредитов), 11% – это промышленность (8,2 тыс. кредитов), 2% – строительство (1,5 тыс. кредитов), 2 % – другие отрасли (более 1,4 тыс. кредитов).

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Киев, Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская области. Оксана Шульга отмечает, что почти все коммерческие банки, участвующие в программе, выбрали для себя определенные стратегические направления кредитования.

В то же время участники программы все больше обращают внимание на инвестиционное целевое кредитование. К примеру, кредиты на приобретение дорожной и строительной техники, сельхозтехники, коммерческого транспорта, энергоэффективное и энергосберегающее производственное оборудование, медицинское оборудование, частично объекты коммерческой недвижимости и т.д. В 2024 году доля таких инвестиционных целевых кредитов может составить более 70% от общего объема новых ссуд.

Шульга также считает, что в текущем году для успешной реализации программы очень важным станет объем финансирования программы и развитие целевых региональных программ, полностью или частично покрывающих проценты по предоставленным кредитам.

В течение года, по ее мнению, в рамках "5-7-9" будут развиваться программы по энергомодернизации домов "Энергодом", льготной ипотеки есть обитель. А также будет продолжаться разработка специальных компенсаторных программ с органами местных властей по возмещению части кредита или процентов по нему.

Что касается самой госпрограммы, то специалисты указывают на необходимость ее изменений для большей поддержки малого и среднего бизнеса (МПБ).

"Программа "5-7-9" продолжает играть ключевую роль в оживлении кредитования, но в условиях ограниченных бюджетных ресурсов в 2024 году она должна быть модифицирована. Прежде всего с целью более таргетированной поддержки МПБ и уязвимых к рискам безопасности предприятий. Правительство должно подготовить концепцию трансформации программы до конца первого квартала 2024 года в рамках обновленного меморандума с МВФ", – констатирует глава финансово-налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Похожее мнение озвучивает и Андрей Дубас.

Андрей Дубас. Фото Rail.insider

"В 2024 году программу нужно трансформировать так, чтобы она больше учитывала интересы малого и среднего бизнеса. И в правительственных кабинетах, похоже, об этом уже думают", – говорит он.

Перспективы кредитования малого и среднего бизнеса

По словам Елены Дмитриевой, в 2024 году важной составляющей развития кредитования будет участие коммерческих банков в реализации ряда государственных кредитных программ. Таких как кредитование малых и средних предприятий "5-7-9" и "Доступный факторинг" – беззалоговое финансирование для микро-, малого и среднего бизнеса с отсрочкой платежа по компенсационной ставке 13% годовых сроком до 360 дней.

В частности, увеличить свой портфель в этом сегменте на четверть в течение 2024 планируют в государственном Ощадбанке.

"Что касается направления МПБ, то Ощад продолжает активно кредитовать. Мы планируем увеличение соответствующего кредитного портфеля по меньшей мере на 25%. Прирост в 2023 году составил 30%, объем кредитного портфеля 22 млрд гривен. В текущем году будем акцентировать внимание на продуктах для открытия и развития ветеранского бизнеса В декабре 2023 года Ощад подписал меморандум с КГГА о компенсации процентов по кредитам и предоставлении грантов для ветеранов в рамках бюджета города. программа будет активно развиваться не только в столице, но и в других городах Украины", – рассказала LIGA.net член правления государственного Ощадбанка, ответственная за микро-, малый и средний бизнес Наталья Буткова-Витвицкая.

Наталья Буткова-Ветвицкая

В рамках сотрудничества с Минэкономики и Минагрополитики в части предоставления грантов для сегмента ММСБ (микрогранты, переработка, АПК, ветераны) как дополнительного инструмента финансирования бизнеса Ощад предоставил более 10 тысяч грантов на сумму 5,5 млрд грн и планирует продолжать.

Также для расширения доступа предпринимателей к кредитным ресурсам в Ощад активно сотрудничают с муниципалитетами. В частности, банк инициировал уже восемь подобных программ на областном уровне – в Закарпатской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской и Ровенской областях. А также три на уровне городов – в Днепре, Ивано-Франковске и Покровске. Благодаря такому сотрудничеству более 500 бизнес-клиентов уже получили компенсации по процентам на сумму более 3 млн грн.

"Рассчитываем на увеличение ресурса гарантийного механизма от Кабмина по государственным гарантиям при финансировании МПБ. По состоянию на конец прошлого года банк использует портфель около 10 млрд грн таких гарантий и планирует увеличить эту сумму за счет дополнительного ресурса от правительства. Эти гарантии будут направлены на финансирование АПК и перерабатывающей отрасли, поддержку экспортеров и прифронтовых регионов", – указывают в банке.

Банк уже является участником "Доступные кредиты 5-7-9%" и есть работа, а также партнерских программ с производителями техники, оборудования, минеральных удобрений, семян, средств защиты растений и т.д. Кредитный портфель банка в рамках этого сотрудничества, по данным банкиров, превышает 3,2 млрд грн и в этом только будет расти.

В рамках развития продуктов для малого и среднего бизнеса в аграрной сфере недавно Ощад представил кредитный продукт "Посевная без мин". Он позволяет получить финансирование на разминирование собственных земель для возобновления ведения хозяйственной деятельности.

Также в течение 2024 года Ощад хочет предоставлять кредиты на релокацию бизнеса и в рамках программы страхования Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). По итогам 2023 года, банк профинансировал экспортеров более чем на 215 млн грн и поддержал экспорт из Украины на сумму более 4 млрд грн, что является наибольшим показателем среди всех банков-партнеров ЭКА.

Перспективы ипотечного кредитования

Андрей Дубас считает, что в рамках 5-7-9 значительные перспективы в течение 2024 года будет иметь сегмент ипотечного кредитования.

"Если говорить о 2024 году, то я думаю, что будет развиваться ипотека, потому что в ней есть потребность. В частности, и со стороны внутренне перемещенных лиц. При этом ипотека – это очень интересный сегмент, потому что он стимулирует строительство. А стройматериалы – кирпич, песок, бетон и так далее – производятся в Украине. Из этого уплачиваются налоги. То есть это имеет положительный мультипликационный эффект для экономики. По разным оценкам, одна гривня такого кредита дает эффект 10-11 гривен на выходе", – отмечает он.

Его мнение разделяют коллеги из Ощадбанка, который на сегодняшний день является одним из лидеров этого сегмента в рамках "5-7-9".

"С момента старта программы есть поселок, по состоянию на 28 декабря 2023 года профинансировано 2734 льготных кредита на общую сумму 4,1 млрд грн. Наша доля рынка – почти 44%", – сообщили LIGA.net в Сбербанке.

В 2024 г. в розничном бизнесе Сбербанк будет увеличивать темпы и объемы ипотечного кредитования на первичном рынке.

"В ближайшее время планируем аккредитовать еще больше застройщиков для активного кредитования по селению на первичном рынке недвижимости для массовой категории клиентов под 7%. Из нововведений – уже в январе украинцы смогут приобрести в рамках программы не только квартиры, но и частные дома, дуплексы и таунхаусы. Важно, что есть дом стимулирует приобретение жилья на первичном рынке недвижимости, что дает толчок для развития и строительной, и смежных отраслей, а также стимулирует поступление средств в экономику страны. Активизация строительства впоследствии позволит трудоустроить людей, которые вернутся с войны", – отметили в Ощад.

Перспективы потребительского кредитования

Снижение учетной ставки НБУ будет побуждать коммерческие банки к пересмотру условий предоставления потребительских кредитов на приобретение товаров, считает директор департамента розничного бизнеса Глобус банка Дмитрий Замотаев.

Дмитрий Замотаев Фото Finclub

Он отметил, что на протяжении 2023 года по сравнению с 2022 годом количество потребительских кредитов увеличилось почти на 50%. А в 2024 году количество выданных кредитов по сравнению с 2023 годом может возрасти по меньшей мере в 1,5-2 раза и достигнет довоенных значений.

"Низкий уровень инфляции может стать предохранителем роста цен на товары, а значит, суммы кредитов существенно не изменятся. Зато можно ожидать, что при условиях экономического развития в 2024 году объемы новых потребительских кредитов приблизятся к довоенным показателям", – считает финансист.

По его словам, наиболее распространенными потребительскими кредитами являются ссуды на приобретение товаров и пользование кредитными банковскими карточками. Так, в 2023 году новые карточные кредиты выросли до 24%, а срочные кредиты – до 33,5% уровня сентября 2021 года. Кроме того, за год средние суммы карточных кредитов выросли на 16%, а срочных кредитов – на 25%.

Что касается кредитных карт, то, по мнению Замотаева, до конца года и в начале 2024 года существенных изменений ожидать не стоит. Банки в большинстве своем будут работать с постоянными клиентами, которым будут повышать лимиты и улучшат условия кредитования, чтобы стать для них "банком первого выбора". В то же время кредитование новых клиентов будет осуществляться максимально осторожно из-за высоких сопутствующих рисков.

Эксперт также констатирует, что более 80% всех кредитов на приобретение товаров выдается на сумму от 10 тыс. грн до 50 тыс. грн в рассрочку от 3 до 12 месяцев. В то же время в 90% случаев размер ссуды пользователей кредитными картами варьируется от 5 тыс. грн до 20 тыс. грн.

Примечательно, что наиболее востребованными являются кредиты по совместным программам между банками и продавцами товаров. По его словам, в структуре кредитов на приобретение товаров более 70% составляет приобретение бытовой техники (от домашней утвари до гаджетов), 20% – приобретение мебели и около 10% – это другие товары (профессиональные принадлежности для сантехнических, электротехнических, сельскохозяйственных и других работ).

"Размер процентов по кредитам на приобретение товаров напрямую зависит от первоначального взноса и срока погашения. Но наиболее выгодным для заемщика может быть первоначальный взнос от 10 до 30% со сроком погашения до 6-12 месяцев, приобретенного по общей программе банка и продавца", – резюмировал банкир.

Перспективы корпоративного кредитования

Банкиры уверены, что и в этом сегменте будет оживление.

"Стоимость кредитования в гривне в течение этого года, безусловно, будет зависеть от многих факторов, которые будут влиять на нашу финансовую систему, – ситуации безопасности и финансовой поддержки от наших партнеров. В то же время монетарная политика, взвешенно проводимая НБУ, уже привела к снижению стоимости гривневого кредитования до 16-18%. Это очень благоприятно для привлечения крупным бизнесом банковского кредитования по сравнению с двумя прошлыми годами. Особенно это касается предприятий перерабатывающей отрасли, ориентированных в том числе на экспорт, из-за потенциально высокой маржинальности таких проектов в ближайшей перспективе", – рассказал LIGA .net Юрий Кацион, заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес.

Юрий Кацион Фото Пересс служба Ощадбанк

По его словам, Ощад продолжит предлагать корпоративным клиентам финансовый лизинг (форма ссуды, при которой получатель пользуется объектом, переданным владельцем, в течение определенного времени за плату) для приобретения современного стоимостного оборудования и основных средств, а также планирует во второй половине года ввести услугу факторинга (комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую деятельность на условиях отсрочки платежа).

Об аналогичных намерениях сообщают и другие участники рынка.

Важными факторами ставки в этом сегменте будут риски безопасности и ритмичность поступлений международной помощи.

В Ощадбанке отмечают, что сейчас ставки кредитования в валюте у них даже ниже, чем в случае привлечения такого финансирования от международных финансовых институций и иностранных банков, которые будут включать в стоимость кредита военные риски. Стоимость финансирования по крупным инвестиционным проектам колеблется в зависимости от уровня оценки риска каждого конкретного проекта и заемщика, но можно рассчитывать на средние ставки в пределах 7% в долларах США и 6% в евро по состоянию на январь 2024 года.

И хотя с 2024 года крупные агробизнесы не смогут рассчитывать на компенсацию в рамках "5-7-9", банкиры считают, что существенно это не повлияет на ситуацию на рынке.

"В 2024 году для крупного корпоративного бизнеса закрылось то небольшое окно возможности государственной поддержки по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", которое с 2022 года предусматривало компенсацию процентов предприятиям аграрной отрасли и тем, кто обеспечивал продовольственную безопасность государства. Но учитывая небольшую долю таких льготных кредитов в общем объеме кредитования и стабилизацию факторов, из-за которых была введена такая поддержка, это решение не будет оказывать серьезного влияния на темпы кредитования корпоративного бизнеса", – говорит Юрий Кацион.

Оживление в корпоративном сегменте кредитования в Украине началось со второй половины 2023 года. По состоянию на ноябрь, объем корпоративного кредитного портфеля украинских банков увеличился на 11 млрд грн – до 751,2 млрд грн, хотя это все еще было меньше довоенных лет.

В частности, крупные компании пользовались спросом на так называемое овердрафтовое кредитование, которое используется для покрытия временных кассовых разрывов. Также фиксировалось возобновление лизинга, особенно среди аграриев и транспортников.