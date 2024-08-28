Українські банки в червні видали іпотеки на мільярд гривень

Обсяг іпотечних кредитів у перший місяць літа зменшився на понад 40%, порівнюючи з травнем

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Українські банки у червні 2024 року видали 607 іпотечних кредитів на загальну суму 1 млрд грн. Про це свідчать дані щомісячного опитування Нацбанку стосовно іпотечного кредитування.

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Під час опитування відповіді надали 38 банків, частка яких становить 98,9% від загального валового іпотечного портфеля на кінець 2021 року.

Обсяг наданих іпотечних кредитів у червні 2024 року зменшився на 41,5%, порівнюючи з травнем. Водночас він на 34,3% вищий за показник червня минулого року.

Стосовно видавання нової іпотеки у перший місяць літа проінформували 11 банків. Більшість угод укладалися на вторинному ринку нерухомості. Майже всі кредити були укладені в межах програми "єОселя".

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами другий місяць поспіль залишилася на рівні 7,6% річних.

Найбільше іпотечних кредитів у червні видали у Києві та Київській області – 274 договори на загальну суму 517,8 млн грн, що становить 51% від загального обсягу.

На другому місці за сумою кредитів перебуває Львівська область – 29 договорів на 63 млн грн, на третьому – Дніпропетровська (32 договори на 42 млн грн), а на четвертому – Вінницька (26 договорів на 41 млн грн).