В льготной ипотеке єОселя новые изменения: облегчили первый взнос
Теперь жилищный сертификат єВідновлення можно использовать, чтобы частично или полностью покрыть первый взнос льготной ипотеки по программе єОселя. Это упростит владельцам разрушенных домов и квартир приобретение нового жилья, сообщается на правительственном портале.
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"К примеру, вы получили жилищный сертификат єВідновлення за уничтоженное жилье на 2 млн грн. Однако квартира, которую хотите приобрести, дороже и стоит, допустим, 3 млн. грн. Ранее в таком случае нужно было доплатить из собственных средств или выбрать более дешевое жилье, а теперь можно взять льготную ипотеку по программе єОселя", — объясняют в правительстве.
Сертификат можно использовать для оплаты первого взноса єОселя, который по условиям программы должен быть не менее 20% от стоимости жилья. Если сумма сертификата менее 20% стоимости жилья — разницу нужно доплатить из собственных средств.
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