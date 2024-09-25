У пільговій іпотеці єОселя нові зміни: полегшили перший внесок

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Тепер житловий сертифікат єВідновлення можна використовувати, щоб частково чи повністю покрити перший внесок пільгової іпотеки за програмою єОселя. Це спростить власникам зруйнованих будинків та квартир придбання нового житла, повідомляється на урядовому порталі.

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"Наприклад, ви отримали житловий сертифікат єВідновлення за знищене житло на 2 млн грн. Проте квартира, яку хочете придбати, дорожча і коштує, припустімо, 3 млн грн. Раніше в такому разі потрібно було доплатити із власних коштів або вибрати дешевше житло, а тепер можна взяти пільгову іпотеку за програмою єОселя", – пояснюють в уряді.

Сертифікат можна використовувати для сплати першого внеску єОселя, який за умовами програми має бути не менше 20% вартості житла. Якщо сума сертифіката менша за 20% вартості житла — різницю потрібно доплатити з власних коштів.