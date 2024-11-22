єОселя для молоді: в Україні видали перший іпотечний кредит із новими пільгами

Фото: Мінекономіки/telegram

Підприємець із Чернігова у віці 23 років отримав перший в Україні кредит на купівлю квартири за зміненими спеціально для молоді умовами програми доступної іпотеки єОселя. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Згідно з новими умовами програми молоді люди до 26 років можуть брати пільгову іпотеку, сплативши початковий внесок у 10% від вартості житла, замість 20%, як було раніше.

"Частка молоді серед учасників програми доступної іпотеки єОселя становить зараз 9%. Сподіваюся, що якнайбільше молоді візьме участь у програмі", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Усього з початку 2024 року 7968 українських сімей отримали кредити на пільгових умовах за програмою єОселя. Загальна сума кредитів за цей час – 13,65 млрд грн.

Довідка єОселя – це програма доступного кредитування від держави. Подати заявку на іпотеку можна у застосунку "Дія". Військові за контрактом, силовики та члени їхніх сімей, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах, одержують пільгову іпотеку зі ставкою 3% на перші 10 років кредиту, далі 6%. Для решти українців – 7% на перші 10 років кредиту, далі 10%. єОселя – це програма доступного кредитування від держави. Подати заявку на іпотеку можна у застосунку "Дія". Військові за контрактом, силовики та члени їхніх сімей, а також медики, педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах, одержують пільгову іпотеку зі ставкою 3% на перші 10 років кредиту, далі 6%. Для решти українців – 7% на перші 10 років кредиту, далі 10%.