Антимонопольний комітет оштрафував Радабанк на 8 млн грн

Регулятор наклав штраф на приватний банк з Дніпра за інформаційне порушення

Відділення Радабанку у Дніпрі (фото - Вікіпедія Alex Blokha)

Антимонопольний комітет України 17 липня оштрафував АТ "АБ "Радабанк" на 8,17 млн грн. Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Причиною штрафу стало те, що банк у неповному обсязі подав Антимонопольному комітету інформацію про обставини отримання клієнтом банківської гарантії.

Оскільки банк не виконав законні вимоги регулятора, чим вчинив порушення законодавства про захист економічної конкуренції, АМКУ наклав на Радабанк штраф.

Радабанк базується у Дніпрі. Також філії банку (загалом понад 30) є у Дніпропетровській області, Києві, Харкові, Запоріжжі, Одесі, Тернополі, Черкасах, Вінниці, Хмельницькому, Полтаві, Івано-Франківську, Львові, Житомирі, Миколаєві. Основні акціонери банку – родина Городницьких.