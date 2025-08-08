Кабмін оновив макропрогноз для України з двома сценаріями: основні показники

Уряд опублікував показники, що будуть використовуватися для стратегічного планування та розробки державного бюджету

Фото: пресслужба Кабміну

Кабінет міністрів опублікував на своєму сайті новий макропрогноз для України на 2026-2028 роки. Ці показники використовуються для стратегічного планування та розробки державного бюджету.

Прогноз містить такі показники, як темпи зростання ВВП, індекс споживчих цін, рівень безробіття тощо.

Він враховує два сценарії розвитку подій, що залежать від безпекової ситуації в країні.

Міністр фінансів Сергій Марченко пояснював депутатам, що перший сценарій – базовий, а другий – альтернативний, враховує продовження бойових дій у 2026 році.

За першим сценарієм внутрішній валовий продукт у 2026 році зросте на 4,5% (і далі на 5% у 2027 році й 5,7% у 2028 році), тоді як за другим – лише на 2,4% (і далі на 4,7% у 2027 році й 4,5% у 2028 році).

У першому сценарії річна інфляція буде сповільнюватися швидше – з 8,6% у 2026 році до 5,3% у 2028-му. У сценарії з продовженням бойових дій вона становитиме 9,9% у 2026 році і 7,5% у 2028-му.

В обох сценаріях прогнозується зростання середньомісячної номінальної зарплати від 30 000 грн у 2026 році до понад 39 000 грн у 2028-му.

За обома сценаріями країна матиме дуже велике від'ємне сальдо торгівлі – тобто імпорт перевищуватиме експорт. За базовим сценарієм дефіцит торговельного балансу складе $34,7 млрд у 2026 році з поступовим скороченням до $33 млрд у 2028-му.

У гіршому сценарії сальдо у 2026 році сягне $44,5 млрд у 2026 році й скоротиться до $33,9 млрд у 2028-му.