Нацбанк суттєво погіршив макропрогноз для України: очікується зростання ВВП лише на 2,1%

У 2025 році відновлення економіки буде повільнішим, ніж у 2024-му

Фото: Андрій Пишний / Facebook

Національний банк у четвер, 24 липня, опублікував на своєму сайті оновлений макропрогноз для України, який суттєво гірший у порівнянні з квітневим.

НБУ прогнозує, що відновлення економіки буде повільнішим, ніж у 2024 році, – реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році. Раніше очікувалося 3,1%.

Джерело: НБУ

"Безпекова ситуація, руйнування виробничих потужностей, інфраструктури та житла, негативні інфляційні тенденції, які, на жаль, цього і наступного року будуть зберігатися, напружена ситуація на ринку праці і додатковий фактор – це несприятливі погодні умови, що вплинули на прогнози врожаїв", – перерахував фактори, що вплинули на рішення НБУ, його голова Андрій Пишний.

Подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни. Базовий сценарій прогнозу НБУ передбачає поступове повернення економіки до нормальних умов функціонування й економічне зростання на рівні 2-3% у 2026–2027 роках.

Якщо ситуація нормалізується, приватні інвестиції та споживання суттєво зростуть і компенсують ефекти стрімкої фіскальної консолідації, а темпи зростання ВВП можуть становити 3-3,5%.

Також погіршили прогноз щодо інфляції – повернення до цільового рівня 5% очікується тепер лише у 2027-му.