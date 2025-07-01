Україна уникла рецесії: у першому кварталі відновилося зростання ВВП

Економіка України на початку 2025 року зросла на 0,9%

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Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України у першому кварталі зріс на 0,9% проти аналогічного кварталу попереднього року, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.

Це означає, що економіка України уникла рецесії й повернулася до мінімального зростання після падіння на 0,1% в останньому кварталі 2024-го.