Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%, в останньому кварталі було скорочення
Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України 2024 року збільшився на 2,9%, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.
Протягом усього року спостерігалося сповільнення темпів економічного зростання:
→ I квартал 2024 року: +6,8%;
→ II квартал 2024 року: +4,0%;
→ III квартал 2024 року: +2,2%;
→ IV квартал 2024 року: -0,1%.
У попередньому 2023 році було зростання на 5,5%.
Номінальний ВВП України у 2024 році становив 7658,7 млрд грн.
Дані Держстату не враховують тимчасово окуповані Російською Федерацією території та частини територій, на яких ведуться бойові дії.
- Міжнародний валютний фонд не виключає, що у 2025 році економіка України зменшиться. За оцінками Міністерства економіки, у лютому зростання економіки України сповільнилося до 0,7%.
- Мінекономіки України закладає в прогнози різке прискорення зростання ВВП з 2026 року.