Економіка України у 2024 році зросла на 2,9%, в останньому кварталі було скорочення

Сповільнення темпів зростання економіки України переросло в незначне скорочення в четвертому кварталі 2024 року

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Реальний внутрішній валовий продукт (ВВП) України 2024 року збільшився на 2,9%, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.

Джерело: Держстат

Протягом усього року спостерігалося сповільнення темпів економічного зростання:

→ I квартал 2024 року: +6,8%;

→ II квартал 2024 року: +4,0%;

→ III квартал 2024 року: +2,2%;

→ IV квартал 2024 року: -0,1%.

У попередньому 2023 році було зростання на 5,5%.

Номінальний ВВП України у 2024 році становив 7658,7 млрд грн.

Дані Держстату не враховують тимчасово окуповані Російською Федерацією території та частини територій, на яких ведуться бойові дії.