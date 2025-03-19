Зростання економіки України сповільнилося до 0,7%. Далися взнаки удари РФ по газовій інфраструктурі

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Зростання української економіки сповільнилося до 0,7% у лютому порівняно з 1,5% у січні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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За підсумками перших двох місяців року зростання ВВП України становило 1,1%.

У сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва. Також зафіксовано падіння у добувній промисловості через ракетні обстріли видобувної газової інфраструктури та падіння у транспорті через тимчасове зменшення активності експортерів.

"Сповільнення темпів зростання економіки в лютому сталося через ракетні обстріли об'єктів газовидобування та тимчасове зменшення активності експортерів", – підтвердив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

За його словами, показники ВВП все ще трохи вищі за прогноз Мінекономіки на перший квартал.

"Високе бюджетне фінансування відновлення пошкодженої критичної інфраструктури, будівництва житла за програмами єВідновлення та єОселя, а також закупівлі вітчизняної продукції сектора ОПК компенсували ці негативні фактори", – додав Соболев.

Програми відновлення та підтримки бізнесу сприяють розвитку переробної промисловості, зокрема завдяки міжнародній фінансовій допомозі. Виробництво будівельних матеріалів, продукції машинобудування та харчової промисловості показує позитивну динаміку. У секторі ОПК зростають виробничі потужності на тлі розширення оборонних замовлень. Металургія також активізується – зростає виготовлення чавуну, сталі та прокату.

Зростання ВВП у лютому 2025 року також відбулося завдяки пожвавленню у внутрішній (роздрібній) торгівлі. Продовжували покращуватись споживчі настрої – ця тенденція спостерігається четвертий місяць поспіль.

Торік зростання економіки України було нерівномірним – 6,5% у І кварталі 2024 року порівняно з І кварталом 2023 року, у ІІ кварталі – 3,7%, у ІІІ кварталі – 2%. Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року, – 2,7%.