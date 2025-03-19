Рост экономики Украины замедлился до 0,7%. Сказались удары РФ по газовой инфраструктуре

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Рост украинской экономики замедлился до 0,7% в феврале по сравнению с 1,5% в январе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

По итогам первых двух месяцев года рост ВВП Украины составил 1,1%.

В сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства. Также зафиксировано падение в добывающей промышленности из-за ракетных обстрелов добывающей газовой инфраструктуры и падение в транспорте из-за временного уменьшения активности экспортеров.

"Замедление темпов роста экономики в феврале произошло из-за ракетных обстрелов объектов газодобычи и временного уменьшения активности экспортеров", — подтвердил замминистра экономики Алексей Соболев.

По его словам показатели ВВП все еще немного выше прогноза Минэкономики на первый квартал.

"Высокое бюджетное финансирование восстановления поврежденной критической инфраструктуры, строительства жилья по программам єВідновлення и єОселя, а также закупки отечественной продукции сектора ОПК компенсировали эти негативные факторы", — добавил Соболев.

Программы восстановления и поддержки бизнеса способствуют развитию перерабатывающей промышленности, в частности благодаря международной финансовой помощи. Производство строительных материалов, продукции машиностроения и пищевой промышленности показывает положительную динамику. В секторе ОПК растут производственные мощности на фоне расширения оборонных заказов. Металлургия также активизируется – растет изготовление чугуна, стали и проката.

Рост ВВП в феврале 2025 также произошел благодаря оживлению во внутренней (розничной) торговле. Продолжали улучшаться потребительские настроения – эта тенденция наблюдается четвертый месяц подряд.

В прошлом году рост экономики Украины был неравномерным – 6,5% в I квартале 2024 года по сравнению с I кварталом 2023 года, во ІІ квартале – 3,7%, в ІІІ квартале – 2%. Прогноз роста ВВП, заложенный в бюджет 2025 года, – 2,7%.