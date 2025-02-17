Рост экономики Украины замедлился до 1,5% в январе. В Минэкономики назвали причинны

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Рост ВВП Украины составил 1,5% в январе, по сравнению с 1,7% в декабре 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

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Замедление темпов роста произошло из-за уменьшения активности экспортеров. Но высокое бюджетное финансирование компенсировало временное падение объемов экспорта товаров, отмечают в Минэкономики.

В сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства. Также зафиксировано падение в добывающей отрасли и транспорте. Причины – остановка работы шахт в Донецкой области, которые размещены на линии столкновения. Наблюдались сбои в снабжении электроэнергией из-за массированных ракетных атак.

Поддерживают рост украинской экономки строительная отрасль, перерабатывающая промышленность, а также внутренняя торговля.

"Ключевыми факторами роста стали восстановление поврежденной критической инфраструктуры, проведение капитальной реконструкции и ремонта дорог на аварийных участках, строительство жилья. Также высокими оставались закупки отечественной продукции сектора ОПК, а это в свою очередь стимулировало увеличение производства в машиностроении", – прокомментировал первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

Прогноз роста ВВП Украины, заложенный в госбюджет, – 2,7% в 2025 году.

В январе 2025 года экспорт украинской пшеницы значительно сократился.

14 февраля в KSE подсчитали, что убытки инфраструктуры Украины из-за полномасштабной войны выросли до $170 млрд.

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