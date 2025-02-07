Одной из новостей Инфляционного отчета НБУ лично для меня было утверждение, что экономика Украины приблизилась к своему потенциальному уровню. Честно признаюсь, я остановился на этих строчках. Почему мы можем выразить скепсис? Спад экономики 2022 года явно не наверстан. Потери материальных и человеческих ресурсов огромные. Уровень безработицы весьма существенный...

Но как раз здесь вступает в действие медленное мышление, которое берет на себя макроэкономическое определение потенциального ВВП. Достаточно открыть Wikipedia, чтобы увидеть определение данного показателя: "Потенциальный выпуск в макроэкономике касается позиции на кривой производственных возможностей для общества в целом, отражая естественные, технологические и институциональные ограничения" (перевод с английского — мой).

И еще. Этот показатель напрямую связан с производственной функцией, в которой ключевыми параметрами являются количество труда (работников) и количество рабочих часов в единицу продукции (сменная капитала).

Какие показатели/тенденции подтверждают, что оценки НБУ о приближении ВВП Украины к своему потенциальному значению заслуживают доверия?

1. Фискальный импульс. Именно он нагнетает спрос в экономику, физическое сжатие которой в силу военных обстоятельств закономерно. Дефицит бюджета на уровне 20% ВВП создает фундамент, чтобы в экономике функционировали компенсаторы ее физического сжатия. Поскольку значительная часть этих дефицитов покрывалась/покрывается за счет внешней помощи, корреспондирующий торговый дефицит является абсолютно естественным.

2. Напряженные рынки труда. Несмотря на значительный уровень безработицы, все работодатели отмечают, что именно нехватка кадров является едва ли не самой существенной для перспектив компаний. Иными словами, сам факт безработицы только в очень грубой аппроксимации является индикатором спроса, но именно модель Фридмана – Фелпса дает понимание, почему формальный показатель безработицы и потенциал экономики могут расходиться. С другой стороны, рост зарплат и инфляция в секторе услуг на фоне оттока населения, измеряемого в категориях миллионы, уже свидетельствует, что экономика скорее близка к потенциалу, чем нет. К сожалению, из-за войны сам потенциал снизился.

3. Доступность площадей, пригодных для масштабных инвестиций. Не думаю, что это секрет, но в некоторых областях таких площадей уже нет. А изменение функционального предназначения земли является сложным и недешевым процессом. И здесь как раз вступают в действие ограничения по определению потенциала ВВП. Технологические и институциональные. Изменение аллокации ресурсов в экономике с низким качеством институтов генерирует масштаб трансакционных издержек в масштабах, совместимых разве что со слабым процессом на грани погрешности между структурным распадом и структурной адаптацией. Такая экономика будет генерировать давление со стороны предельных издержек на цены еще в отрицательной зоне ВВП-разрыва, не говоря о положительной зоне.

Итак, напрашивается логический вывод: экономика действительно либо достигла своего потенциального уровня, либо существенно к нему приблизилась. А потому дальнейшее ускорение экономики возможно только посредством увеличения ее потенциального уровня за счет повышения производительности производства, о чем и говорит НБУ.

По каким показателям/тенденциям НЕЛЬЗЯ оценить приближенность экономики к потенциальному уровню? Или где просчитались представители профессиональной критики НБУ?

1. Загруженность в секторе или на уровне отдельной компании.

2. Торговый дефицит, тем более что последний определяется генерируемым фискальным импульсом спросом, логистическими барьерами и военными закупками, не влияющими на потенциал ВВП.

3. Жалобы на недофинансирование, потому что они будут всегда.

И самое главное. Заброшенная ферма или разворованное "эффективными собственниками" предприятие – это еще не свидетельство того, что выпуск из отрицательной зоны ВВП-разрыва запускает длинную руку снижения инфляционного давления. Эту руку разве используют, чтобы дергать за ниточки жажды к эмиссии. Вопрос только в том: зачем, а точнее для кого это делается.

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