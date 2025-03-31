Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%, в последнем квартале было сокращение
Реальный внутренний валовой продукт Украины (ВВП) в 2024 году увеличился на 2,9%, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.
В течение всего года наблюдалось замедление темпов экономического роста:
→ I квартал 2024 года: +6,8%;
→ II квартал 2024 года: +4,0%;
→ III квартал 2024: +2,2%;
→ IV квартал 2024: -0,1%.
В прошлом 2023 году был рост на 5,5%.
Номинальный ВВП Украины в 2024 году составил 7658,7 млрд грн.
Данные Госстата не учитывают временно оккупированные Российской Федерацией территории и части территорий, на которых ведутся боевые действия.
- Международный валютный фонд не исключает, что в 2025 году экономика Украины сократится. По оценкам Министерства экономики, в феврале рост экономики Украины замедлился до 0,7%.
- Минэкономики Украины закладывает в прогнозы резкое ускорение роста ВВП с 2026 года.