Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%, в последнем квартале было сокращение
Фото: Минэнерго

Реальный внутренний валовой продукт Украины (ВВП) в 2024 году увеличился на 2,9%, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.

В течение всего года наблюдалось замедление темпов экономического роста:

→ I квартал 2024 года: +6,8%;
→ II квартал 2024 года: +4,0%;
→ III квартал 2024: +2,2%;
→ IV квартал 2024: -0,1%.

В прошлом 2023 году был рост на 5,5%.

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Номинальный ВВП Украины в 2024 году составил 7658,7 млрд грн.

Данные Госстата не учитывают временно оккупированные Российской Федерацией территории и части территорий, на которых ведутся боевые действия.

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