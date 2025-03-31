Экономика Украины в 2024 году выросла на 2,9%, в последнем квартале было сокращение

Замедление темпов роста экономики Украины переросло в незначительное сокращение в четвертом квартале 2024 года

Фото: Минэнерго

Реальный внутренний валовой продукт Украины (ВВП) в 2024 году увеличился на 2,9%, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В течение всего года наблюдалось замедление темпов экономического роста:

→ I квартал 2024 года: +6,8%;

→ II квартал 2024 года: +4,0%;

→ III квартал 2024: +2,2%;

→ IV квартал 2024: -0,1%.

В прошлом 2023 году был рост на 5,5%.

Номинальный ВВП Украины в 2024 году составил 7658,7 млрд грн.

Данные Госстата не учитывают временно оккупированные Российской Федерацией территории и части территорий, на которых ведутся боевые действия.