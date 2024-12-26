Украина заняла 58-е место в "мировой экономической лиге": рейтинг CEBR
Украина заняла 58-е место в рейтинге крупнейших экономик мира по версии британской консалтинговой компании Centre for Economics and Business Research, опубликовавшей свой ежегодный рейтинг World Economic League Table.
"Украинская экономика продемонстрировала устойчивость перед лицом войны. В 2024 году годовой рост ВВП оценили в 3,0%, что чуть ниже показателя 5,3% в 2023 году, но все еще является положительным. Тем не менее ВВП по-прежнему оценивается на 23,1% ниже уровня 2019 года, и ожидается, что экономика не вернется к этому уровню в течение следующих пяти лет", — прогнозирует CEBR.
По оценке CEBR, годовой темп роста ВВП Украины будет составлять в среднем 4,1% в период с 2025-го по 2029 год, а затем немного замедлится до средних 3,7% в год в период с 2030-го по 2039 год.
CEBR прогнозирует, что позиции Украины в "мировой экономической лиге" останутся практически без изменений: с 58-го места в 2024 году она поднимется на 57-е место в 2039 году.
|Место
|2024 год
|2039 год
|1
|США
|США
|2
|Китай
|Китай
|3
|Германия
|Индия
|4
|Япония
|Германия
|5
|Индия
|Япония
|6
|Великобритания
|Великобритания
|7
|Франция
|Франция
|8
|Италия
|Бразилия
|9
|Канада
|Канада
|10
|Бразилия
|Индонезия
|...
|...
|...
|56
|...
|Алжир
|57
|Нигерия
|Украина
|58
|Украина
|Греция
|59
|Кувейт
|...
Крупнейшей экономикой мира согласно действующему прогнозу должны остаться США.
Китай, несмотря на стимулирующие меры, не сможет обогнать США как крупнейшую экономику в ближайшие 15 лет из-за внутренних проблем.
На третье место с пятого должна подняться Индия, обойдя и Японию, и Германию.
Тувалу прогнозируется как самая малая экономика мира в 2039 году.
Ожидается, что мировая экономика удвоится до $221 триллиона в течение следующих 15 лет. Основными драйверами роста будут азиатские страны, в том числе Индонезия (которая может войти в десятку самых больших в мире) и Бангладеш (поднимется с 37-го на 21-е место). Филиппины и Вьетнам также улучшат свои позиции.
- Минэкономики Украины закладывает в прогнозы резкое ускорение роста ВВП с 2026 года.