Украина заняла 58-е место в "мировой экономической лиге": рейтинг CEBR

CEBR опубликовала рейтинг крупнейших экономик мира и прогноз на 2039 год

Фото: depositphotos.com

Украина заняла 58-е место в рейтинге крупнейших экономик мира по версии британской консалтинговой компании Centre for Economics and Business Research, опубликовавшей свой ежегодный рейтинг World Economic League Table.

"Украинская экономика продемонстрировала устойчивость перед лицом войны. В 2024 году годовой рост ВВП оценили в 3,0%, что чуть ниже показателя 5,3% в 2023 году, но все еще является положительным. Тем не менее ВВП по-прежнему оценивается на 23,1% ниже уровня 2019 года, и ожидается, что экономика не вернется к этому уровню в течение следующих пяти лет", — прогнозирует CEBR.

По оценке CEBR, годовой темп роста ВВП Украины будет составлять в среднем 4,1% в период с 2025-го по 2029 год, а затем немного замедлится до средних 3,7% в год в период с 2030-го по 2039 год.

CEBR прогнозирует, что позиции Украины в "мировой экономической лиге" останутся практически без изменений: с 58-го места в 2024 году она поднимется на 57-е место в 2039 году.

Место 2024 год 2039 год 1 США США 2 Китай Китай 3 Германия Индия 4 Япония Германия 5 Индия Япония 6 Великобритания Великобритания 7 Франция Франция 8 Италия Бразилия 9 Канада Канада 10 Бразилия Индонезия ... ... ... 56 ... Алжир 57 Нигерия Украина 58 Украина Греция 59 Кувейт ...

Крупнейшей экономикой мира согласно действующему прогнозу должны остаться США.

Китай, несмотря на стимулирующие меры, не сможет обогнать США как крупнейшую экономику в ближайшие 15 лет из-за внутренних проблем.

На третье место с пятого должна подняться Индия, обойдя и Японию, и Германию.

Тувалу прогнозируется как самая малая экономика мира в 2039 году.

Ожидается, что мировая экономика удвоится до $221 триллиона в течение следующих 15 лет. Основными драйверами роста будут азиатские страны, в том числе Индонезия (которая может войти в десятку самых больших в мире) и Бангладеш (поднимется с 37-го на 21-е место). Филиппины и Вьетнам также улучшат свои позиции.